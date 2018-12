Os “grandes desafios” do general aposentado que irá fiscalizar o cessar-fogo no Iémen

O general holandês com a missão de fiscalizar o cessar-fogo em Hodeida, no Iémen, enfrenta a difícil tarefa de definir o policiamento do Governo e das forças rebeldes em torno da cidade portuária. A Al Jazeera falou com uma colega do major-general Patrick Cammaert, que esta semana deixa Nova Iorque para ir supervisionar a trégua acordada na Suécia entre os houthis e o Governo apoiado pela Arábia Saudita.

“Ele tem um caminho desafiante pela frente e trabalhará com os dois lados para perceber como garantir a concretização do acordo de cessar-fogo e quais os mecanismos de verificação”, disse Sahr Muhammedally, especialista em Médio Oriente no Center for Civilians in Conflict, uma organização não-governamental, sediada em Washington, de cujo conselho Cammaert também é membro.

Muhammedally prevê negociações tensas entre o seu colega, os houthis e o Governo de Abd-Rabbu Mansour Hadi. “Isto vai ser um grande desafio. Irá o Governo internacionalmente reconhecido permitir que os houthis tenham as suas forças a patrulhar Hodeida? E será que os houthis irão permitir a entrada das forças governamentais?”, questiona-se.

“As forças da ONU são imparciais e não neutras”

Ao abrigo do acordo alcançado na passada quinta-feira na Suécia, as Nações Unidas são responsáveis pela criação de um comité de coordenação para supervisionar o cessar-fogo e garantir que as tropas abandonem os portos de Hodeida, As-Salif e Ras Isa. O comité será liderado por Cammaert, um general aposentado com experiência no Camboja, Sri Lanka e República Democrática do Congo (RDC), onde ficou conhecido pela sua abordagem dura durante as missões de manutenção de paz.

Em 2005, o general assumiu o comando da força de paz das Nações Unidas, composta por 15 mil elementos, no leste da RDC, onde impôs o princípio de que “as forças da ONU são imparciais e não neutras”.

Sob o seu mandato no Iémen, um grupo ainda não definido de “forças de segurança locais” será encarregado de patrulhar a cidade e os portos. “A composição da força de segurança interna será um desafio”, reforça Muhammedally, sublinhando que “é essencial ter a força certa, que seja vista como legítima pelo povo em Hodeida”. “O mandato, as competências e o treino para abordar civis também são cruciais”, acrescentou, em declarações à Al Jazeera.

Cessar-fogo violado minutos depois de entrar em vigor

Na terça-feira, o acordo de cessar-fogo na guerra do Iémen foi violado minutos depois de entrar em vigor. Houve relatos de confrontos esporádicos entre os rebeldes houthis e as forças pró-governamentais em Hodeida, que é uma porta de entrada vital para a ajuda humanitária. Os rebeldes terão bombardeado as forças do Governo no leste da cidade portuária.

Hodeida, que fica a 140 quilómetros da capital Sanaa, era a quarta maior cidade do Iémen e um importante centro económico antes de os rebeldes assumirem o seu controlo no final de 2014. Desde junho, a cidade portuária está sob ataque da coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia as tropas pró-governamentais.

O porto é considerado uma tábua de salvação para praticamente dois terços da população do país, que depende quase em exclusivo das importações de comida, combustível e medicamentos.

“Progresso real para acabar com o conflito”, disse Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que falava na quinta-feira na cerimónia de encerramento das consultas entre os beligerantes, iniciadas a 6 de dezembro e patrocinadas pelas Nações Unidas, agradeceu às delegações iemenitas pelo que classificou de “passo importante”.

Trata-se de um “progresso real para conversações futuras para acabar com o conflito”, disse Guterres.

“Obrigado por virem aqui para discutir um futuro melhor para o Iémen”, declarou o secretário-geral da ONU, que adiantou que a próxima ronda de negociações deverá realizar-se no final de janeiro.

A guerra no Iémen já causou pelo menos 16 mil mortos e ameaça de fome cerca de 20 mil pessoas.