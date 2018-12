Ordem do Supremo Tribunal Federal permite libertação de Lula da Silva

O juiz do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello determinou esta quarta-feira a libertação de todos os presos que tenham sido condenados em 2.ª instância, isto é, cujos processos ainda sejam passíveis de recurso.

A medida inclui o ex-presidente Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região por corrupção e lavagem de dinheiro. Está preso em Curitiba desde abril mas tem recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça no Supremo Tribunal Federal.

“Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia, com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”, afirmou o magistrado na decisão, citado pelo jornal brasileiro “Globo”.

A libertação destes presos não é, contudo, imediato, sendo da responsabilidade de cada advogado pedir ao juiz que atribuiu a pena que proceda, de facto, à libertação e cumpra a decisão do juiz Marco Aurélio.

A decisão é anunciada dois dias depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ter marcado para o dia 10 de abril do próximo ano uma deliberação sobre prisões em 2.ª instância, isto é, sobre se será possível prender ou não condenados na referida instância.

Segundo o jornal “Folha de São Paulo”, o advogado do antigo presidente brasileiro, Cristiniano Zanine, já reagiu à decisão, anunciando que vai pedir ainda esta quarta-feira que Lula seja libertado.