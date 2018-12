Novo anfíbio que enterra a cabeça na areia batizado com o nome de Donald Trump

A descoberta de um novo anfíbio cego que tem a particularidade de enterrar a cabeça na areia é digna de nota mas ainda o é mais o nome com que foi batizado — Donald Trump.

Segundo a empresa que assegurou em leilão a possibilidade de nomear o anfíbio descoberto no Panamá, o objetivo de ter atribuído o nome do Presidente norte-americano é o de chamar a atenção para as alterações climáticas. “Este anfíbio [“Dermophis Donaldtrumpi”] é particularmente suscetível ao impacto das alterações climáticas e por isso está em risco de extinção”, afirmou Aidan Bell, cofundador da referida empresa, a EnviroBuild, num comunicado citado pela BBC.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, o cientista responsável pela descoberta da pequena criatura cega já garantiu que vai usar o nome escolhido quando publicar o artigo numa publicação científica. O dinheiro angariado no leilão tem como destinatário a organização não-governamental Rainforest Trust.

Não é a primeira vez que o nome de Donald Trump é usado para designar um animal. No ano passado, uma nova espécie de mariposa descoberta numa coleção do Essig Museum of Entomology, na Universidade da Califórnia, foi batizada com o nome do Presidente dos EUA. O biólogo responsável pela descoberta e pela atribuição do nome justificou a sua decisão invocando a “coloração única da cabeça desta mariposa” que o fez pensar de imediato em Trump.

O atual presidente norte-americano não bate ainda assim o recorde de Barack Obama no que diz respeito a dar nome a novas espécies, que se mantém nos 14.