Idoso falecido deixa 14 prendas a bebé de vizinhos. Uma para cada Natal até ela fazer 16 anos

A oferta surpreendente vinha num saco que a filha do homem foi entregar a casa dos Williams, que ficaram extremamente comovidos

Owen e Carolina Williams, um jovem casal residente no Vale de Glamorgan (País de Gales), tiveram uma supresa esta segunda-feira à noite, quando a filha de um vizinho idoso recentemente falecido lhes foi bater à porta. "Ela estava a agarrar um grande saco de plástico e eu pensei que era lixo que me ia pedir para deitar fora. Mas ela disse que era tudo o que o seu pai tinha guardado para Cadi", explicou Owen no Twitter.

Cadi é a filha de dois anos dos Owen. Ao que parece, o vizinho em questão, Ken Watson, gostava muito dela e dava-lhe sempre uma prenda no Natal (da primeira vez, há dois anos, ofereceu um peluche à rua inteira). A certa altura terá decidido guardar 14 prendas, uma para cada Natal até ela fazer dezasseis anos - por acaso ou não, quando que ele próprio faria cem anos se estivesse vivo.

Watson tinha sido mergulhador - além de carpinteiro, marinheiro e engenheiro - e mantinha-se extremamente ativo na velhice. Há poucos anos, ainda saltava de páraquedas. Também tocava acordeão. Garantia que havia de chegar a centenário, mas o destino não quis assim, levando-o desta vida aos 87 anos. Em qualquer caso, ele tomou previdências.

Quando a sua filha entregou o saco de prendas na casa dos Williams, estava claramente emocionada, e Owen também ficou. "A minha mulher estava no FaceTime com a sua mãe na Irlanda. Levei o saco para a cozinha e a minha mulher começou a desfazer-se e eu e a mãe dela também", conta ele.

Além de livros e peluches, havia pelo menos um Lego no saco. O casal não sabe exatamente o que há-de fazer de todas as prendas, ou sequer quando as há-de abrir. A internet, como seria de esperar, já abunda em sugestões.