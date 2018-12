Coligação liderada por sauditas bombardeou aeroporto da capital do Iémen

A coligação liderada pela Arábia Saudita, que intervém militarmente ao lado do governo do Iémen, disse ter realizado esta quarta-feira um ataque aéreo ao aeroporto de Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes.

Trata-se do primeiro bombardeamento confirmado pela coligação contra o aeroporto desde o acordo concluído na semana passada entre as partes do conflito no final de discussões de paz na Suécia.

A coligação teve como alvo um veículo aéreo não tripulado ('drone') e “destruiu o aparelho que estava a ser preparado para ser lançado”, indicou um comunicado divulgado pela televisão pública saudita Al-Akhbariya.

Os rebeldes Huthis utilizam o aeroporto “como um campo militar violando a lei humanitária internacional”, adiantou.

O acordo de 13 de dezembro, entre o governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes xiitas, ajudados pelo Irão, previa uma trégua e a retirada de combatentes de Hodeida, cidade portuária no oeste do país por onde passa grande parte da ajuda humanitária e das importações.

A viabilidade do cessar-fogo continua a ser vista com cautela, dado rebeldes e coligação se acusarem mutuamente da sua violação.

O acordo da Suécia previa ainda a troca de cerca de 15.000 prisioneiros e medidas para encaminhar ajuda humanitária para Taez (sudoeste), cidade nas mãos dos lealistas e sitiada pelos rebeldes.

Em relação ao aeroporto de Sanaa, fechado aos voos comerciais há perto de três anos, não foi conseguido qualquer acordo, mas o caso estará no centro da próxima ronda de negociações, afirmou o emissário da ONU para o Iémen, Martin Griffiths.

A guerra no Iémen, desencadeada em meados de 2014, já causou pelo menos 16.000 mortos e a maior crise humanitária do mundo, com milhões ameaçados pela fome.