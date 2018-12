Bruxelas prepara 14 medidas para evitar o caos de um Brexit sem acordo

A União Europeia deu luz verde à implantação de um “plano de contingência” para a eventualidade de um Brexit “a frio”, isto é, sem qualquer acordo comercial, aduaneiro ou de fronteiras. O pacote acordado esta quarta-feira prevê 14 medidas que deverão servir para mitigar o possível impacto deste choque - se ele vier a concretizar-se.

Mas as medidas não são uma garantia e muito menos um substituto para o estatuto de membro pleno. “As medidas não irão, nem podem, mitigar o impacto de um cenário de ‘não-acordo’, nem compensam, de forma alguma, as vantagens de uma ligação plena. São apenas medidas para áreas específicas em que é absolutamente necessário proteger os vitais interesses da União Europeia”, lê-se num comunicado publicado na página da Comissão Europeia.

No capítulo da proteção dos direitos dos cidadãos, a UE pede aos seus Estados-membros que respeitem os direitos dos cidadãos britânicos que vivam em outros países e que desenvolvam processos rápidos de pedidos de cidadania. Além disso, a Comissão recomenda também que não exista necessidade de que cidadãos britânicos tenham que pedir vistos para visitarem outros Estados-membros: isto, claro, “desde que também não sejam impostos vistos aos cidadãos europeus para entrarem no Reino Unido”.

Na regulação dos serviços financeiros, sendo Londres uma das mais importantes praças financeiras do mundo, a Comissão quer garantir o menor abalo possível e por isso, por um período de 12 meses, a UE vai permitir que os operadores financeiros britânicos mantenham o acesso aos mercados europeus.

Já no que toca aos transportes, um dos temas que mais tem preocupado as empresas, a Comissão já pôs no terreno medidas que irão impedir a interrupção total do tráfego aéreo entre o Reino Unido e a União Europeia. “Estas medidas visam assegurar apenas ligações básicas e não replicam as vantagens de circular no Espaço Aéreo Único. E mesmo estas medidas estão sujeitas à cooperação do Reino Unido no mesmo sentido e à certeza de que o país irá assegurar condições para uma concorrência justa”, lê-se no documento.

Na eventualidade de uma saída sem acordo, a Comissão garante também que toda a legislação relacionada com a importação e exportação de produtos vai continuar em vigor.

A área do ambiente também aparece salvaguardada no designado “plano de contingência”. O objetivo é o de assegurar que o cenário de não acordo não afetará o funcionamento e a integridade do regime de comércio de licenças de emissão na União Europeia. Assim, a Comissão promete suspender temporariamente para o Reino Unido a atribuição de licenças de emissão a título gratuito, os leilões e a troca de créditos internacionais partir de 1 de janeiro do próximo ano, e implementar um mecanismo que permita uma alocação de quotas anuais apropriadas às empresas britânicas para acederem ao mercado europeu. Será também implementada regulamentação para garantir que a informação partilhada por empresas distingue entre o mercado da União Europeia e o do Reino Unido — a ideia é permitir uma correta atribuição de quotas no futuro.

A Comissão reiterou também que, no que depender de si, não haverá quaisquer alterações aos protocolos sobre a Irlanda e Irlanda do Norte, tendo inclusive apresentado uma proposta para assegurar a continuação do programa Peace para a Irlanda do Norte até ao final de 2020, caso não se chegue mesmo a acordo.

E o que se prepara no outro lado do Canal?

Não sabemos se “O que fazer em caso de Brexit caótico” será o tom - ou o título - do documento que está a ser preparado pelo governo britânico para enviar às famílias residentes no país, mas o que é certo é que Downing Street está a preparar “uma série de conselhos” para que as pessoas se possam preparar “para a eventualidade de um cenário de não-acordo”, escreve o “Evening Standard” desta quarta-feira.

O anúncio chega dois dias depois de as Finanças terem anunciado que mais dois mil milhões libras seriam disponibilizados para um programa de estabilização pós-saída. No total, estão agora quatro mil milhões de libras na “conta bancária” do Brexit. Entre outras coisas, este dinheiro poderá servir para que os negócios mais dependentes da relação comercial com a União Europeia possam aceder aos “planos de contingência” do Estado. Cerca de 80 mil emails vão ser enviados para alguns dos mais importantes representantes do tecido empresarial para explicar os modelos de ajuda disponíveis às empresas e também as possíveis mudanças nos impostos e outras tarifas.

Theresa May, primeira-ministra britânica, disse que “há mensagens importantes que serão enviadas nas próximas semanas” e, num exemplo das “opções B” que o país pode ser obrigado a adotar, o comunicado diz que o Governo “vai garantir que há mais ferryboats” para garantir que o abastecimento de “medicamentos e outros bens de primeira necessidade não seja afetado pelo eventual congestionamento das fronteiras”. Gavin Williamson, ministro da Defesa, disse que pelo menos 3,500 militares já estão “preparados” para o caso de “caos nas fronteiras” e também estão prontos para serem chamados pelos vários departamentos se se verificarem alterações da ordem pública que o justifiquem. Há também planos para uma emissão de rádio com explicações daquilo que pode mudar no dia-a-dia.

Na terça-feira, na primeira reunião para a eventualidade de uma saída sem acordo com participação em massa do gabinete de May, falaram 25 ministros e secretários de Estado. A secretária de Estado das Finanças, Liz Truss, defendeu que haja uma reunião destas todos os dias, a começar depois do Ano Novo e defendeu - e foi nisso apoiada por toda a mesa - que a única forma de impedir este cenário é votar pelo acordo que May conseguiu em Bruxelas. “O corpo de ministros concordou que a prioridade é aprovar o acordo conseguido em Bruxelas porque é a única forma de mitigar os efeitos de uma saída sem acordo”, lê-se no comunicado.