Brasil. Presidente do Supremo Tribunal Federal anula decisão que poderia libertar Lula

O Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu anular uma decisão que foi tomada nesta quarta-feira pelo juiz Marco Aurélio Mello e que poderia beneficiar Lula da Silva com a saída da prisão em que está detido. De acordo com aquela decisão, era ordenada a libertação daqueles detidos que tivessem sido alvo de condenação em segunda instância, mas que ainda pudesem recorrer da sentença, situação que abrangia o antigo Presidente do Brasil.

O site de notícias G1, da Globo, refere que, face à decisão de Marco Aurélio, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tomou a iniciativa de recorrer e Dias Toffoli, o presidente do Supremo, "derrubou" a decisão que abria as perspectivas de libertação de Lula da Silva. A decisão de Aurélio fica suspensa até 10 de abril próximo quando o Supremo Tribunal Federal assumirá uma decisão definitiva sobre o assunto.

O G1 refere que 169 mil pessoas poderiam ter beneficiado da decisão de Marco Aurélio, incluindo Lula, que se encontra preso desde abril de 2018, condenado em segunda instância no âmbito do processo "Lava Jato". A sentença de que o antigo Presidente brasileiro foi alvo ainda não transitou em julgado, pelo que, de acordo com a interpretação de Aurélio, Lula poderia sair da prisão.