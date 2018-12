Supremo espanhol decide se é o tribunal competente para julgar independentistas catalães acusados de rebelião

Os sete juízes do Supremo Tribunal espanhol, que vão julgar a tentativa de secessão da Catalunha, sentam-se esta terça-feira pela primeira vez perante as equipas de acusação e defesa dos líderes independentistas acusados de rebelião, insurreição, peculato e desobediência.

O jornal “El País” escreve que só faltam os protagonistas, ou seja, os 18 arguidos pelo desafio ao Estado espanhol que levou à realização de um referendo, a 1 de outubro de 2017, e à declaração unilateral de independência 26 dias depois.

A audiência desta terça-feira, que decorre desde as 10h locais (9h em Lisboa), é uma sessão de conteúdo técnico, não sendo requerida a presença dos arguidos. A sessão dará o tiro de partido para o julgamento, ainda sem data marcada, acrescenta o diário. No entanto, o Supremo prevê que o julgamento ocorra a partir do final de janeiro ou início de fevereiro.

Arguidos dizem que devem ser julgados no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha

Esta é a primeira vez que se forma o tribunal designado para julgar o caso e que é composto por sete magistrados. Perante eles estão as três entidades acusadoras – a Fiscalía (Ministério Fiscal), Abogacía del Estado e o partido de extrema-direita Vox –, bem como os advogados dos 18 arguidos. Foram estes que solicitaram a realização da sessão, que discutirá se o tribunal superior é competente para julgar o processo.

Os arguidos defendem que o Supremo não é a instância competente, uma vez que os alegados crimes que lhes são atribuídos foram cometidos na Catalunha, pelo que deveriam ser julgados no Tribunal Superior de Justiça daquela comunidade autónoma. As entidades acusadoras rejeitam o entendimento.

O próprio Supremo já se pronunciou noutras ocasiões sobre se é o tribunal competente para julgar o caso e em todas elas determinou que sim. Prevê-se, por isso, que os sete magistrados rejeitem o pedido da defesa e assim eliminem o último obstáculo formal existente para a realização do julgamento naquele tribunal superior.