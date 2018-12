Salário dos funcionários públicos espanhóis aumenta 2,25% em 2019, anuncia Pedro Sánchez

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta terça-feira que na sexta-feira será aprovado um aumento de 2,25% do salário dos funcionários públicos, aquando de uma reunião extraordinária, em Barcelona, do Conselho de Ministros.

Num debate parlamentar no Senado espanhol em que fez uma exposição sobre as linhas principais da política do Executivo, Pedro Sánchez avançou que este aumento de 2,25% poderia ser complementado por uma subida de mais 0,25% ligada ao aumento do PIB (Produto Interno Bruto).

Madrid prevê um crescimento económico de 2,3% do PIB em 2019, enquanto o Banco de Espanha e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimam que essa subida será de 2,2%.

Ao aprovar este decreto-lei, Pedro Sánchez, respeita um acordo feito pelo Governo anterior de direita, de Mariano Rajoy, com os sindicatos de um aumento de 2,25% do salário dos funcionários públicos em 2019.

O atual executivo socialista já tinha anunciado na semana passada a subida do salário mínimo líquido em 22,2%, para 900 euros, em 2019.

O salário mínimo bruto dos espanhóis subirá assim de 858 euros para 1.050 euros a partir de 1 de janeiro próximo.

Estas medidas vão ser aprovadas pelo Conselho de Ministros numa reunião extraordinária na sexta-feira em Barcelona, um encontro muito criticado pelos movimentos separatistas que preparam uma série de manifestações a defender a independência desta Comunidade Autónoma.