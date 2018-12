Portuguesa que deu ao filho o nome de “Adolf” em homenagem a Hitler condenada a cinco anos de prisão no Reino Unido

Cláudia Patatas, a portuguesa acusada de pertencer a um grupo nazi banido do Reino Unido foi esta terça-feira condenada a cinco anos de prisão. O seu companheiro, Adam Thomas, foi condenado a seis anos e meio. Os dois têm um filho a quem chamaram “Adolf” em homenagem a Hitler

Um casal de neonazis, do qual um dos membros é a portuguesa de 38 anos Cláudia Patatas, foi esta terça-feira condenado, no Reino Unido, a um total de 11 anos e meio de prisão (ele condenado a seis anos e seis meses, ela a cinco anos) por pertencerem a um grupo de radicais de extrema-direita banido em 2016, a “National Action” (“Ação Nacional”). Adam Thomas, de 22 anos, de Banbury, no distrito de Oxfordshire e Cláudia deram ao seu filho o nome “Adolf” em homenagem ao ditador alemão, coisa que admitiram em tribunal.

Thomas tinha trabalhado como segurança na Amazon e Patatas como fotógrafa de casamentos e ambos desenvolveram um culto por personagens nazis ao ponto de se fotografarem com o filho enrolados em propaganda fascista ou, no caso de Thomas, vestido com o capuz da associação americana pela supremacia branca, o Ku Klux Klan.

Já Patatas defendeu várias vezes, segundo as testemunhas ouvidas pelo tribunal, que “todos os judeus deviam morrer” e que “os campos de concentração deviam voltar”. Thomas, por outro lado, dizia a Patatas que considerava “todas as pessoas não-brancas francamente intoleráveis”.

O procurador revelou que a portuguesa era conhecida no grupo criado na rede de mensagens protegida Telegram como 'Sigrun' ou 'K Sigrun', uma referência a uma deusa nórdica ou Valquíria que podia escolher quem poderia viver ou morrer em batalha, e que usava esse nome numa conta de email codificada.

No seu telemóvel, foram encontradas fotografias de armas tiradas por Mikko Vehvilainen, um militar membro do grupo, condenado em abril por posse ilegal de gás pimenta e descrito pelo juiz na altura como racista.

No total, seis pessoas foram presas esta terça-feira por crimes relacionados com associação terrorista. Darren Fletcher, um amigo do casal e membro da “National Action” foi também preso por cinco anos. Numa mensagem para Patatas, lida em tribunal, Fletcher congratula-se por ter “finalmente conseguido” que a sua filha de cinco ano o cumprimentasse com uma saudação nazi.

O juiz do tribunal de Birmingham que decidiu as condenações, Melbourne Inman, descreveu as “intenções horríveis” do grupo: “Querem destruir a democracia neste país através da violência extrema e do homicídio, da imposição de um Estado de inspiração nazi que eliminaria secções inteiras da sociedade”.