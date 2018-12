Polónia acata decisão do Tribunal de Justiça da UE e reintegra juízes do Supremo

O Governo da Polónia reintegrou esta segunda-feira uma série de juízes do Supremo Tribunal que tinham sido forçados a reformar-se antecipadamente. O Presidente Andrzej Duda formalizou a mudança, o que significa que um terço dos principais juízes poderá agora regressar ao trabalho.

Em julho, a idade da reforma dos juízes foi reduzida dos 70 para os 65 anos. Mais de 20 juízes foram então obrigados a reformar-se, o que desencadeou grandes protestos de rua. Mas, em outubro, o principal tribunal da União Europeia (UE) ordenou que a Polónia suspendesse a aplicação da lei. A deliberação do Tribunal de Justiça da UE foi solicitada pela Comissão Europeia, que argumentou que as reformas punham em causa o Estado de Direito ao atribuírem ao partido no poder o controlo político do judiciário.

Os críticos alegavam precisamente que a legislação se destinava a dar ao partido no poder, o Lei e Justiça (PiS, no acrónimo em polaco), o controlo político do Supremo, enquanto o Governo argumentava que as reformas eram necessárias para tornar o tribunal mais eficiente e retirar os juízes nomeados durante a era comunista no país.

Governo já controla maioria dos juízes do Constitucional e Conselho Nacional de Justiça

Na altura da introdução da lei, a presidente do Supremo, Malgorzata Gersdorf, recusou-se a renunciar, argumentando que a Constituição da Polónia lhe garantia o direito de cumprir um mandato de seis anos e classificando as reformas como uma “purga”.

Apesar do recuo, o PiS já conseguiu a nomeação da maioria dos juízes para o Tribunal Constitucional, que tem o poder de vetar legislação. O ministro da Justiça, que é também procurador-geral, tem agora o poder de nomear e demitir magistrados e presidentes dos tribunais comuns. Além disso, o Governo também já controla o Conselho Nacional de Justiça, o órgão que nomeia todos os juízes na Polónia.

Daqui a alguns anos, os juízes reintegrados terão de se reformar. Entretanto, dezenas de novos juízes para as duas novas câmaras do Supremo, criadas pelo PiS, terão de ser nomeados pelo recém-politizado Conselho Nacional. Por fim, ao reintegrar os juízes do Supremo, o Governo evita a possibilidade de ter de pagar pesadas multas diárias pelo não-cumprimento da decisão do principal tribunal da UE.