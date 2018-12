Mãe iemenita impedida de ver o filho de dois anos nos Estados Unidos. Resta-lhe pouco tempo

O filho tem dois anos e não vai viver muito mais tempo. A mãe gostava de o ver mas não pode porque o seu passaporte diz que ela é do Iémen e os cidadãos do Iémen não podem entrar nos Estados Unidos. Assim reza o decreto que Donald Trump assinou pouco depois de chegar à presidência dos Estados Unidos fechando as portas do país a cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

Abdulla Swileh tem uma doença degenerativa de progressão rápida e não vai sobreviver por muito mais tempo, mesmo ligado a máquinas de assistência, segundo disse o Conselho para as Relações entre a América e o Mundo árabe (CAIR), citado pela Al Jazeera. A sua mãe, Shaima, tem 21 anos e vive no Egito. O pai, Ali Hassan, está nos Estados Unidos e já pediu às autoridades que concedam o chamado “visto de excepção” mas não tem notícias há mais de um ano, quando a última versão da lei de Trump foi aprovada no Supremo Tribunal.

“Pedimos ao Departamento de Estado que conceda esta exceção, para permitir que Shaima Swileh, a mulher de um cidadão norte-americano, a mãe de um cidadão norte-americano, possa estar com o seu filho, fazer o luto com dignidade”, disse Basim Elkarra, um dos ativista do CAIR.

O pai do menino disse ao “San Francisco Chronicle on Sunday”, que o seu filho não sobreviveria a uma viagem até ao Cairo, no Egito. O casal conheceu-se no Iémen e o bebé ainda nasceu no país, atualmente sujeito a uma brutal guerra civil. Hassan nasceu nos Estados Unidos e por isso decidiu fugir com o seu filho para a cidade de Stockton, na Califórnia. Mas Shaima nunca se conseguiu juntar à sua família.

Mais de 10 mil pessoas morreram no conflito do Iémen e a proliferação de doenças e de fome levou já as Nações Unidas a chamar-lhe “a pior crise humanitária no mundo” neste momento.