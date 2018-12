Ladrões roubavam o pacote e ele “explodia”. Além da bomba de mau cheiro

Foi a forma original que um engenheiro da NASA arranjou para se vingar de quem lhe roubava encomendas deixadas à porta de casa

Um ex-engenheiro da NASA, Mark Rober, arranjou uma maneira original de se vingar dos ladrões. Irritado por em maio lhe terem roubado uma encomenda que a Amazon lhe deixou à porta de casa e ouvir a polícia dizer-lhe que apesar de os ladrões terem sido filmados por CCTV não ia procurá-los, porque não se justificava gastar recursos naquilo, resolveu tratar do assunto ele próprio.

Durante meses, concebeu e construiu um aparelho com o formato de um Homepod, um altifalante "inteligente" da Apple. Sendo um produto bastante apetecível, Rober calculou que se o deixasse no seu alpendre, embrulhado de uma forma que permitia ver o que estava lá dentro, não tardaria muito até alguém roubar. E assim foi. Os ladrões não contavam é com o que acontecia a seguir.

Quando o ladrão tinha o aparelho no seu carro, não resistia a abri-lo. E levava imediatamente com uma grande explosão de glitter, aquele material composto por uma infinidade de peças minúsculas que se usa em trabalhos oficinais na escola, por exemplo. Espalhado por uma ventoínha que se accionava automaticamente, o glitter pegava-se à roupa e à pele do ladrão, além de o assustar.

Inspirado por “Sozinho em Casa”

Para completar o quadro, só faltava uma bomba de mau cheiro. Também isso era ativado logo que se abria o pacote. Os ladrões atiravam-lo logo fora, o que permitia a Rober recuperá-lo e repetir a brincadeira com o ladrão seguinte. Falta dizer que o aparelho tinha GPS, e quatro telemóveis que filmavam a cena de vários ângulos, capturando o susto dos apanhados.

Para um homem que passou nove anos a trabalhar na NASA antes de se tornar conhecido como personalidade do YouTube - os seus vídeos apresentam com frequência gadgets concebidos por ele, e já antes se tornaram virais - é mais um passo na sua missão de aplicar conhecimento a produtos úteis, ou pelo menos engraçados.

"A moral da história é só esta: não levem o que é dos outros", disse ele agora. No caso, a mensagem é reforçado pelo facto de ele ter dirigido a encomenda a Harry e Marv, os dois ladrões malfadados do filme "Sozinho em Casa".