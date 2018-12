“Indiscutivelmente, vendeu o seu país”, disse juiz a Michael Flynn. E adiou a sentença

Um juiz federal dos EUA adiou esta terça-feira a leitura da sentença do ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, mas não sem antes expressar a sua “repugnância”, acusando-o de “indiscutivelmente” ter vendido o país e advertindo-o de que pode ainda ser preso por mentir ao FBI. O caso resulta da investigação ao possível conluio entre a campanha do então candidato Donald Trump e a Rússia na disputa presidencial de 2016.

Os advogados de Flynn pediram ao juiz Emmet Sullivan que mantivesse o seu cliente em liberdade para que este pudesse continuar a cooperar com a investigação do procurador especial Robert Mueller. Não foi agendada uma nova data para a leitura da sentença mas as últimas palavras do juiz no interior do tribunal de Washington foram: “Boas festas”. Antes, o magistrado não se cansou de repetir: “Esta é uma infração muito grave – um alto funcionário do Governo fazer declarações falsas ao FBI no interior da Casa Branca. Não escondo a minha repugnância, o meu desdém por este delito criminal.”

De facto, Sullivan não poupou nas palavras de ataque que dirigiu a Flynn: “Durante todo o tempo, foi um agente não registado de um país estrangeiro, enquanto servia como conselheiro de segurança nacional. Indiscutivelmente, isso mina tudo o que esta bandeira [dos EUA] representa. Indiscutivelmente, vendeu o seu país.” Ainda assim, o juiz deu a Flynn a opção de adiar a sentença até que fique concluído o seu acordo de cooperação com os procuradores federais.

Cooperação “substancial” com investigação de Mueller

“Não lhe posso garantir que, continuando hoje, não receba uma pena de encarceramento”, disse o juiz. Após um curto intervalo, Flynn voltou à sala de audiências para aceitar a oferta do magistrado. O antigo conselheiro de segurança afirmou perante o tribunal que sabia que mentir ao FBI constituía crime. Ao fazê-lo, distanciou-se da sugestão de Trump de que os agentes federais de investigação tinham usado de má conduta com Flynn no âmbito da investigação de Mueller. Horas antes do início da sessão, o Presidente desejou “boa sorte” a Flynn via Twitter.

“Será interessante ver o que tem para dizer, apesar da tremenda pressão que tem sido exercida sobre ele, a propósito do conluio russo na nossa grande e, obviamente, bem sucedida campanha política”, escreveu Trump, rematando com a exclamação “Não houve conluio!”.

No início do mês, Robert Mueller disse que Flynn tinha prestado uma cooperação “substancial” à sua investigação e pedia, por isso, que não fosse condenado à prisão. O ex-conselheiro ajudou na investigação sobre “ligações ou coordenação entre o Governo russo e indivíduos ligados à campanha de Trump” e também deu “informações em primeira mão” acerca das interações entre a equipa de transição e o Kremlin, acrescentou Mueller.

As conversas com o embaixador russo

Flynn, que ocupou o cargo na Casa Branca durante apenas 24 dias, declarou-se culpado em dezembro de 2017 por ter mentido ao FBI nos seus contactos com a Rússia. Ele é até agora o único membro (ou ex-membro) da Administração Trump a declarar-se culpado de um crime descoberto durante a ampla investigação de Mueller. Até à data, a investigação já envolveu 32 pessoas e três empresas russas.

Em janeiro de 2017, Flynn disse aos investigadores que não tinha discutido as sanções americanas contra Moscovo com o então embaixador da Rússia em Washington, Sergei Kislyak, quando, na realidade, discutira. No mês seguinte, o general reformado do exército viu-se obrigado a renunciar ao cargo depois de se saber que havia induzido em erro o vice-presidente, Mike Pence, sobre as conversas que mantivera com Kislyak. Os procuradores concluíram que, além de falar sobre as sanções, Flynn também pediu ajuda a Kislyak para atrasar um voto da ONU considerado prejudicial para Israel.

O crime de mentir ao FBI implica uma pena máxima legal de cinco anos de prisão. No entanto, o acordo de confissão de Flynn estabelece que ele é elegível para uma pena de zero a seis meses e ainda que pode solicitar ao tribunal que não lhe aplique uma multa. Os advogados pediram ao tribunal liberdade condicional não superior a um ano, com condições mínimas de supervisão, e 200 horas de serviço comunitário.

E há ainda o caso turco

Mas não é só da Rússia que chegam problemas para Flynn. O Departamento de Justiça norte-americano acusou esta segunda-feira o Governo turco de realizar uma campanha de lobbying em Washington em 2016, com o objetivo de pressionar os EUA a entregarem o grande inimigo do Presidente Recep Tayyip Erdogan, o clérigo Fethullah Gülen. Dois antigos sócios de Flynn, Bijan Kian e Kamil Alptekin, foram acusados de conspiração relacionada com as tentativas de Flynn de difamar Gülen, a pedido de Ancara.

“Devido à sua cooperação no caso da Turquia, Flynn evitou uma pena de prisão”, comentou ao Expresso Aykan Erdemir, membro sénior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-deputado (2011-2015) do Parlamento turco pelo Partido Republicano do Povo. “Ironicamente, a tentativa fracassada do Governo turco de fazer lobbying ilegal nos EUA deu a Flynn a oportunidade de conseguir um acordo judicial que também o pode salvar de uma pena de prisão na investigação do caso russo”, acrescentou o membro do instituto de investigação em segurança nacional e política externa.

Para o correspondente sénior em Washington da Radio Free Europe/Radio Liberty, Mike Eckel, “se o juiz mandar Flynn para a prisão – mesmo que por um curto período de tempo –, isso será mais um sinal de força para o processo de Mueller, não apenas no que diz respeito a Flynn mas a todos os casos que está a investigar”. “Tudo isto vai continuar durante algum tempo, mesmo depois de Mueller terminar o seu trabalho”, assegura ao Expresso, concluindo que “os problemas legais de Trump se vão estender ao longo do que resta do seu primeiro mandato e mais além, no caso de ele optar por concorrer a um segundo mandato”.