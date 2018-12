Filho de Netanyahu quer que todos os muçulmanos deixem Israel

O filho do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu viu a sua conta no Facebook bloqueada por ter incitado Israel a vingar as mortes de dois soldados. Em mais uma sequência de violência sangrenta em que cinco palestinianos e três israelitas foram mortos, Yair Netanyahu, de 27 anos, escreveu: "Sabem onde é que não há ataques? Na Islândia e no Japão, onde por coincidência não há muçulmanos"

Acrescentou a seguir: "Não haverá paz aqui até:

1. Todos os judeus deixarem a terra de Israel.

2. Todos os muçulmanos deixarem a terra de Israel.

Eu prefiro a segunda opção"

O Facebook bloqueou-lhe a conta durante 24 horas, o que o levou a acusar a empresa de "ditadura de pensamento" e de "tentar calar-nos a boca no único lugar onde temos o direito de exprimir as nossas opiniões".

Yair é uma figura polémica. Tem sido criticado em Israel quer por ainda viver na residência oficial do primeiro-ministro apesar da sua idade, quer pelos posts incendiários que se habituou a colocar em rede. O ano passado, por exemplo, partilhou um meme que fazia troça de George Soros, o bilionário judeu que apoia causas liberais pelo mundo fora. Esta segunda-feira chamou traidores aos políticos e ONG de esquerda, bem como à imprensa.

Pela sua parte, os palestinianos têm-se queixado com frequência de serem eles a sofrer discriminação no Facebook. Segundo um relatório publicado em abril, 85 por cento dos pedidos israelitas para apagar material são aceites pela rede social. Um porta-voz do Hamas disse que a empresa bloqueou duas centenas de contas palestinianas o ano passado, e outra meia centena em 2018.