FMI aprova empréstimo de €3,4 mil milhões à Ucrânia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um programa de resgate para a Ucrânia no montante global de cerca de 3,4 mil milhões de euros (3,9 mil milhões de dólares) por um período de 14 meses, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o FMI indicou ainda que, do valor total, vão ser libertados, de imediato, sensivelmente, 1,2 mil milhões de euros (1,4 mil milhões de dólares).

No final de novembro, a diretora-geral da instituição, Christine Lagarde, já tinha anunciado que as condições para a aprovação do programa de assistência estavam cumpridas.

O Orçamento do Estado da Ucrânia prevê um défice de cerca de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019, bem como um aumento nas tarifas de gás e uma melhor gestão dos bancos estatais.