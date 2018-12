EUA concedem visto para mãe iemenita poder ver filho de dois anos que está a morrer

Serviços consulares no Cairo estão a tratar de todos os procedimentos para a viagem de Shaima Swileh

O Departamento de Estado norte-americano concedeu esta terça-feira um visto especial para que Shaima Swileh, uma cidadã do Iémen e mãe de uma criança norte-americana, de 2 anos, que está a morrer nos EUA com uma doença degenerativa, possa entrar no país para visitar o filho.

Nesta altura, os serviços consulares no Cairo estão a tratar de todos os procedimentos para a viagem de Shaima Swileh. Tanto o pagamento do bilhete de avião como do funeral estão assegurados.

O anúncio surge depois de Ali Hassan, o pai da criança, ter sido entrevistado pela CNN e feito um apelo para que a administração de Donald Trump abrisse uma exceção para que a mãe pudesse estar com o filho nos seus últimos dias de vida e a família poder fazer um “luto digno”. “A mãe chora todos os dias e diz que só quer ver e dar-lhe um beijo antes de partir. Queremos apenas estar todos juntos”, contou o pai à CNN.

Abdulla Swileh, que completou 2 anos no sábado, tem uma doença degenerativa de progressão rápida e está ligado a máquinas de suporte de vida, afirmou o Conselho para as Relações entre a América e o Mundo Árabe (CAIR).

Ali Hassan e Abdulla Swileh conheceram-se no Iémen. O filho de ambos ainda nasceu no país, mas como o pai tem nacionalidade norte-americana, decidiu fugir com a criança para a Califórnia. Desde essa altura a família nunca mais voltou a estar junta.

Em causa está o decreto que o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou pouco depois de chegar à Casa Branca, que proibia a entrada no território norte-americano de cidadãos de sete países muçulmanos, incluindo do Iémen.

O pai tem passado os dias com o filho no quarto do hospital de Oakland, na Califórnia, onde se mantém hospitalizado e deverá aí permanecer até ao seu último dia de vida.