Coreia do Sul alarga incentivos à natalidade para os mais ricos

Com um dos índices de fertilidade mais baixos do mundo, a Coreia do Sul enfrenta um grave problema demográfico. Para inverter esse quadro, o governo sul-coreano anunciou recentemente um novo pacote de medidas com vista a incentivar a natalidade, que vão abranger também os mais ricos.

Entre as principais medidas encontram-se benefícios como subsídios mensais de cerca de 237 euros para os pais que pertencem aos 10% mais ricos do país e o direito de cada pai com filhos com menos de oito anos de trabalharem, a partir do final do próximo ano, menos uma hora por dia para poderem passar mais tempo com os filhos. Além disso, a licença de paternidade será alargada de três para 10 dias e o governo prometeu construir mais creches e infantários a médio prazo.

Desde setembro, que o governo sul-coreano concede cerca de 77 euros por mês para pais de crianças até aos cinco anos de idade.

O número de filhos que se espera que uma mulher sul-coreana tenha ao longo da vida baixou para 0,95 no terceiro trimestre deste ano. A renovação geracional começa a ser colocada em causa, conduzindo à diminuição da população do país.

Só nos últimos 13 anos, Seul gastou mais de 106 mil milhões de euros com medidas para incentivar a natalidade no país, segundo um relatório citado pela agência France Press (AFP).

A emancipação da mulher, os elevados gastos com os filhos, as creches limitadas e as longas horas de trabalho são alguns dos factores que contribuem para a baixa natalidade na Coreia do Sul.