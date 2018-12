Circuncisão matou 21 rapazes sul-africanos desde novembro

Os rituais de iniciação que incluem a circuncisão dos adolescentes são há muito contestados na África do Sul, e supostamente até já foram objeto de repressão oficial, mas continuam a fazer vítimas. Nas cerimónias bi-anuais que começaram em novembro, já morreram 21 rapazes. Dezassete deles eram de uma única província, a do Cabo Oriental.

Uma organização que reúne os líderes tradicionais do país, a Contralesa, fala em "desastre nacional" e acusa o governo de não ter aplicado os recursos necessários para reduzir o número de vítimas. Mas um porta-voz do governo do Cabo Oriental disse que se trata sobretudo de um assunto familiar e comunitário, não de uma responsabilidade do governo.

A circuncisão, que é praticada um muitos países de África e do Médio Oriente, consiste na remoção do prepúcio do pénis. São-lhe atribuidas vantagens de saúde, por exemplo na diminuição de infeções urinárias e do HIV, mas se for mal praticada pode ser perigosa.

O facto de por vezes ser realizada sem anestesia, e com instrumentos não esterilizados, também contribui para aumentar os riscos e o sofrimento. Várias países têm considerado proibi-la, contra as objeções de muçulmanos e judeus, e não só. Em África, mesmo sectores da Igreja Católica reconhecem o seu valor no processo de transição para a idade adulta.