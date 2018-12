China “nunca procurará hegemonia global” mas também não recebe lições de ninguém, diz Xi

O Presidente da China, Xi Jinping, prometeu esta terça-feira que o seu país não se desenvolverá à custa de outras nações, num discurso feito para assinalar 40 anos de reformas. Mas também disse que a superpotência global não receberia lições de ninguém.

Apesar do crescimento, o país “nunca procurará a hegemonia global”, garantiu ainda Xi, que destacou os contributos chineses com vista a “um futuro partilhado para a humanidade”. O chefe de Estado passou grande parte do seu longo discurso a listar exemplos do progresso da China nas últimas décadas, elogiando-os como “conquistas épicas que moveram o céu e a terra”.

Tendo em conta o seu sucesso, “ninguém está em posição de ditar à China o que fazer e o que não fazer”, sublinhou Xi. O país também tem sido “um promotor da paz mundial”, “um defensor da ordem internacional”, desempenhando “um papel de liderança no combate às alterações climáticas”, enfatizou.

WANG ZHAO/AFP/Getty Images

Reforma económica iniciada há 40 anos

A reforma económica da China foi iniciada pelo então líder Deng Xiaoping em 1978, sendo o programa ratificado a 18 de dezembro desse ano. Xi descreveu as reformas como uma “libertação das amarras” de erros anteriores.

O caminho da reforma afastou o país do antigo comunismo de Mao Zedong, quando a coletivização conduziu a uma economia empobrecida e ineficiente. Para Xi, os últimos 40 anos foram um “salto quântico para o socialismo com características chinesas”, impulsionando “o grande rejuvenescimento da China nos tempos modernos”.

A transformação concentrou-se na reforma agrária, na liberalização do sector privado, na modernização da indústria e na abertura ao comércio internacional. Contudo, as reformas não mudaram o sistema de partido único do Governo comunista.

Kevin Frayer/Getty Images

A repressão dos críticos

O Presidente da China fez o seu discurso no Grande Salão do Povo, na Praça Tiananmen, em Pequim, onde os apelos por reformas políticas foram brutalmente esmagados por militares em 1989. Xi reiterou a sua crença em fortalecer a liderança do partido e elogiou o combate de Pequim à corrupção.

Os críticos afirmam que o Governo de Xi Jinping foi marcado por uma repressão cada vez mais intensa sobre a dissidência política. As autoridades têm sido acusadas de reprimirem brutalmente a minoria muçulmana uigure na província de Xinjiang.

Xi é amplamente visto como o líder mais influente da China desde Mao Zedong. Em 2017, o Presidente fortaleceu o seu poder, consagrando as suas posições políticas na Constituição.