Cessar-fogo na guerra do Iémen violado minutos depois de entrar em vigor

Um cessar-fogo na guerra do Iémen foi violado minutos depois de entrar em vigor. A informação foi avançada por fontes ligadas ao Governo.

As partes em conflito tinham chegado a um acordo de tréguas, a ser aplicado na cidade portuária de Hodeida, à meia-noite local desta terça-feira. No entanto, tem havido relatos de confrontos esporádicos entre os rebeldes houthis e as forças pró-governamentais na cidade, que é uma porta de entrada vital para a ajuda humanitária.

Os rebeldes terão bombardeado as forças do Governo no leste de Hodeida e, segundo o que revelou um oficial próximo do Executivo à agência France Presse, os confrontos prosseguem.

Hodeida, porto vital para dois terços da população, sob ataque

Na quinta-feira, os dois lados acordaram os termos de um cessar-fogo nas negociações patrocinadas pela ONU na Suécia, alimentando as esperanças de que este fosse o ponto de partida para o fim de quase quatro anos de guerra civil. Mas a trégua seria mais uma vez adiada na sexta-feira após relatos de ataques e confrontos violentos.

Hodeida, que fica a 140 quilómetros da capital Sanaa, era a quarta maior cidade do Iémen e um importante centro económico antes de os rebeldes assumirem o controlo no final de 2014. Desde junho, a cidade portuária está sob ataque da coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia as tropas pró-governamentais.

O porto é considerado uma tábua de salvação de praticamente dois terços da população do país, que depende quase em exclusivo das importações de comida, combustível e medicamentos.

Coligação militar de países árabes vs. rebeldes apoiados pelo Irão

Em quase quatro anos de conflito no Iémen, milhares de pessoas foram mortas em confrontos e milhões estão à beira da fome na pior crise humanitária do mundo nos últimos tempos.

O conflito intensificou-se no início de 2015, quando os houthis assumiram o controlo de grande parte do oeste do Iémen e forçaram o Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi a fugir para o exterior.

Alarmados com a ascensão de um grupo que viram como uma provocação iraniana, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros sete Estados árabes intervieram na tentativa de restaurar o Governo.

“Progresso real para acabar com o conflito”, disse Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que falava na quinta-feira na cerimónia de encerramento das consultas entre os beligerantes, iniciadas a 6 de dezembro e patrocinadas pelas Nações Unidas, agradeceu às delegações iemenitas pelo que classificou de "passo importante".

Trata-se de um "progresso real para conversações futuras para acabar com o conflito", disse Guterres.

"Obrigado por virem aqui para discutir um futuro melhor para o Iémen", declarou o secretário-geral da ONU, que adiantou que a próxima ronda de negociações deverá realizar-se no final de janeiro.

A guerra no Iémen já causou pelo menos 16 mil mortos e ameaça de fome cerca de 20 mil pessoas.