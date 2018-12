Relatório revela que redes sociais russas incluíam mensagens de apoio à candidata do Partido Verde à Casa Branca

As acusações sobre a alegada interferência russa na eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 não páram. Um relatório do Comité de Inteligência do Senado, divulgado pela CNN, refere que as redes sociais russas foram utilizadas para influenciar a votação e incluíam mensagens de apoio à candidata à presidência do Partido Verde, Jill Stein.

Segundo o relatório, uma empresa chamada Internet Research Agency, com sede em São Petersburgo, – que ficou conhecida como 'fábrica de trolls russa' –, utilizava várias plataformas para divulgar conteúdos de apoio a Jill Stein, mas também mensagens de apoio ao senador Bernie Sanders e ao movimento 'Black Lives Matter' ('As Vidas dos Negros interessam').

Enquanto, por exemplo, os utilizadores de Twitter de direita promoviam a candidatura de Donald Trump, os utilizadores desta rede social de esquerda criticavam Hillary Clinton e promoviam Bernie Sanders e Jill Stein. O objetivo era dispersar votos, prejudicando a candidata democrata.

No início do ano, a ex-candidata do Partido Verde à Casa Branca afirmou que não se justificava entregar alguns documentos ao Comité de Inteligência do Senado, desvalorizando a questão da alegada interferência russa na eleição de 2016. A CNN recorda contudo que identificou pelo menos uma vez em que um grupo russo atacou elementos do Partido Verde.

O procurador especial Robert Mueller, que tem a cargo a investigação sobre a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas que elegeram há dois anos Donald Trump, afirmou que a campanha de desinformação levada a cabo pelos russos visava também que grupos minoritários não exercessem o seu direito de voto ou votassem noutro candidato presidencial. Apesar destas acusações, a Rússia continua a negar ter tido qualquer tipo de envolvimento nas presidenciais dos EUA.