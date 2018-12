Polícia infiltrado convenceu ativista a ter uma relação com ele. Ela descobriu a verdade e tentou processá-lo

A ativista ambiental conhecida apenas como Monica é apenas uma de várias mulheres que foram vítimas desse comportamento oficialmente considerado “abusivo e fraudulento”

Uma ativista ambiental britânica enganada por um homem que se fez passar também por ativista e a convenceu a entrar numa relação, com contactos íntimos frequentes, tentou responsabilizá-lo pessoalmente em tribunal. A procuradoria britânica, o Crown Prosecution Service, recusou o pedido e a mulher recorreu. Mas não teve êxito.

Os juizes do tribunal superior (High Court) entenderam que a mulher, ao pretender que o homem fosse acusado de crimes como "violação, agressão sexual, aliciamento para relação sexual", estava a estender a ideia de consentimento para além do que a lei define. "Seria errado uma tal mudança sobre o conceito de consentimento ser efetuada por juizes e não pelo legislador", concluiram.

A prática de infiltrar grupos de ativistas é antiga, mas tornou-se alvo de acesa polémica em 2010, quando se descobriu que pelo menos sete mulheres tinham sido induzidas a manter relações com espiões policiais que agiam sob falsas identidades e a certa altura simplesmente desapareciam, abandonando as suas parceiras, nalguns casos com filhos deles.

Em 2015, após um processo interposto por quatro dessas mulheres - e um inquérito lançado pela então ministra do Interior, Theresa May - a polícia pediu formalmente desculpa e pagou indemnizações substanciais. Na altura, um responsável policial louvou publicamente "a coragem e tenacidade destas mulheres", reconhecendo que tinham sido vítimas de relações íntimas que eram "abusivas, fraudulentas e manipuladoras".

Agora, a ativista anónima conhecida apenas como Mónica, descrevendo como difícil de ouvir a decisão judicial de lhe negar o direito de processar o homem que a enganou, acrescentou: "Empregar atores estatais bem pagos para infiltrar as vidas, os corações e as camas de mulheres ativistas que trabalham pela melhoria social positiva é tanto um abuso do poder estatal como de direitos humanos individuais. É escandaloso, embora significativo, que os juizes do tribunal superior sejam incapazes de reconhecer isto".