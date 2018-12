O que diz a moção de censura que Corbyn moveu a May?

Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas beitânicos, acabou por apresentar mesmo uma moção de censura a Theresa May, a primeira-ministra conservadora, por considerar que é "inaceitável" pedir ao parlamento que espere mais um mês para votar o acordo que May conseguiu com Bruxelas - e que não satisfaz a maioria dos deputados.

Aqui está, integralmente, o texto que Corbyn leu na Camâra dos Comuns:

“É bastante claro o quão mau é, aliás é inaceitável, que estejamos à espera quase mais um mês antes de podermos votar neste assunto tão crucial para o futuro do nosso país.

A primeira-ministra recusou-se, de forma bastante inflexível, a garantir que o voto se realizasse no dia que estava marcado e recusa-se a marcar um voto esta semana. Assumo que esteja agora a pensar em marcar um voto para dia 14 de janeiro, que é quase daqui a um mês.

Isto é totalmente inaceitável. Assim, como única forma possível que concebo para garantir que se vota este assunto esta semana, vou entregar uma moção na qual se poderá ler o seguinte:

“Que esta Câmara não tem confiança na primeira-ministra devido às suas falhas em permitir que a Câmara dos Representantes vote, de forma direta, no acordo de saída e no quadro de relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia”

E é para ser já entregue, Sr. Presidente”

Esta moção de censura não é equivalente a uma moção de censura ao governo, essa teria que que ser debatida. Desta forma, o governo não tem que abrir calendário para a discussão. Os trabalhistas podem marcar um debate no próximo dia em que esteja marcado um debate da oposição, ou pode nunca chegar a levar a moção a voto. Porém, alguns membros dos trabalhistas, escreve o “The Guardian”, já estão a argumentar que se o governo não der tempo para o debate isso mostra que de facto tem medo de perder e que Theresa May não tem a confiança do parlamento.