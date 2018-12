Governador de Nova Iorque quer legalizar canábis para fins recreativos em 2019

O governador de Nova Iorque defendeu nesta segunda-feira a legalização da canábis para efeitos recreativos no seu Estado, incluindo esta medida no seu discurso sobre as prioridades para o próximo ano. Num discurso sobre as prioridades legislativas para 2019, Andrew Cuomo, reeleito em novembro governador do Estado de Nova Iorque, defendeu a legalização da "marijuana para fins recreativos para os adultos".

Este anúncio marca uma evolução na posição do governador democrata, que se pretende assumir como um modelo progressista contra a administração do Presidente Donald Trump. Durante a campanha para a reeleição, Cuomo mostrou abertura para a possibilidade de legalizar a marijuana para fins recreativos, embora no passado se tenha oposto.

Hoje, o governador sublinhou os argumentos a favor da descriminalização, lembrando que são as minorias étnicas as principais penalizadas pelo atual contexto legislativo. "O facto é que temos dois sistemas de justiça penal: um para os ricos e outro para os outros", afirmou o governador, indicando que durante muito tempo o alvo têm sido "os negros e as minorias".

Desde que o Colorado legalizou a canábis em 2014, nove outros Estados dos Estados Unidos seguiram o exemplo, embora nalguns casos os decretos de aplicação se tenham arrastado no tempo, atrasando a abertura efetiva de um mercado que é acompanhado por regulamentação complexa.

Em novembro, o Massachusetts foi o primeiro Estado da costa leste dos Estados Unidos a abrir lojas de marijuana acessível a maiores de 21 anos.