França é o “homem doente da Europa”, diz ministro dos Negócios Estrangeiros polaco

A França “é o homem doente da Europa” e os seus problemas, em que se incluem o ataque terrorista em Estrasburgo e os protestos dos “coletes amarelos” ao longo das últimas cinco semanas, estão a afetar toda a região. Assim declarou, em entrevista à televisão polaca “Polsat News”, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacek Czaputowicz.

“A França é o homem doente da Europa e empurra a Europa para baixo enquanto a Polónia é um ponto luminoso”, afirmou Czaputowicz, para quem o atentado terrorista ocorrido na semana passada no mercado de natal de Estrasburgo, de que resultaram cinco mortos, assim como os protestos dos “coletes amarelos” e consequente recuo por parte do Presidente francês, Emmanuel Macron, “provam que algo de errado se passa no país”, ainda para mais quando se “tenta dar lições de moral à Polónia”. “Antes de fazer isso, é preciso pôr o próprio país em ordem”.

Jacek Czaputowicz disse ainda haver “uma forte ameaça ao Estado de direito em França” no que diz respeito ao “défice das finanças públicas”.

As relações entre França e Polónia esfriaram desde que o partido polaco de direita Lei e Justiça chegou ao poder, em 2015, tendo-se verificado desde então várias divergências entre os dois países, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho dos polacos no estrangeiro.

A inexistência de planos por parte do Presidente francês para visitar a Polónia nos próximos tempos também causou algum mal-estar, bem como as suas críticas a reformas controversas que o referiu partido fez desde que assumiu o poder.