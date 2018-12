EUA podem “bloquear para sempre caminho para desnuclearização na península coreana”, avisa Pyongyang

A Coreia do Norte condenou esta segunda-feira as mais recentes sanções dos EUA, dizendo que podem “bloquear para sempre o caminho para a desnuclearização na península coreana”. Washington anunciou sanções sobre três altos funcionários norte-coreanos na sequência de um relatório que apontava uma série de abusos dos direitos humanos.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA, Pyongyang expressou “choque e indignação”, acusando o Departamento de Estado norte-americano de estar “empenhado em levar as relações de volta ao estado [em que se encontravam] no ano passado, que foi marcado por troca de ameaças de fogo”.

Uma política de “pressão máxima” de Washington seria o seu “maior erro de cálculo”, advertiu ainda a Coreia do Norte, instando os EUA a voltar à construção de confiança que se esperava após a cimeira de líderes em Singapura em junho.

“Abusos de direitos humanos na Coreia do Norte continuam entre os piores do mundo”

As sanções foram aplicadas depois de conhecido o conteúdo de um relatório do Departamento de Estado norte-americano que é regularmente exigido pelo Congresso. Os Estados Unidos anunciaram que iriam confiscar os bens americanos de Choe Ryong-hae – considerado o braço direito do líder Kim Jong-un – e dos ministros da Segurança, Jong Kyong-thaek, e da Propaganda, Pak Kwang-ho.

“Os abusos de direitos humanos na Coreia do Norte continuam entre os piores do mundo e incluem execuções extrajudiciais, trabalho forçado, tortura, detenção arbitrária prolongada, violação, abortos forçados e outras violências sexuais”, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Robert Palladino.

Na cimeira de junho, o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assinaram um acordo com vista à desnuclearização da península. No entanto, o acordo não prevê um calendário nem detalhes ou quaisquer mecanismos para verificar o processo.