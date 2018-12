Cem latas de spray estarão na origem de incêndio em restaurante do Japão que fez 42 feridos

The Asahi Shimbun/Getty Images

Uma enorme explosão seguida de incêndio atingiu este domingo um restaurante na cidade de Sapporo, no norte do Japão. Segundo a polícia, 42 pessoas ficaram feridas, encontrando-se uma delas em estado grave.

O jornal “The Japan Times” escreve que a explosão terá sido causada por uma fuga de gás de mais de 100 latas de desodorizante em spray que estavam numa agência imobiliária.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram chamas e escombros à volta do local, enquanto bombeiros combatem o fogo entre edifícios desmoronados.

A polícia isolou a área com receio de mais explosões. Mais de 20 camiões de bombeiros terão acorrido ao local. Os serviços de emergência foram alertados pela primeira vez por volta das 20h30 locais.

O canal de televisão japonês NHK informou que a área afetada tinha zonas residenciais e de restauração, ficando a cerca de três quilómetros a sudeste do centro da cidade. Uma testemunha disse ao canal que a explosão tinha partido as janelas do restaurante onde estava a trabalhar e que havia “muitas pessoas feridas”.

As autoridades alertaram que o número de feridos pode subir.