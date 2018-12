Bomba explode junto de TV na Grécia. Governantes e jornalistas falam em “ataque à democracia”

A televisão grega SKAI TV sofreu, na madrugada de segunda-feira, um ataque bombista que deixou várias janelas partidas e provocou danos nos equipamentos, apesar de ninguém ter ficado ferido. Além da televisão, o grupo de comunicação detém o mais importante jornal do país, o “Kathimerini”.

Numa entrevista à SKAI a partir do local, a ministra para a Proteção do Cidadão, disse que este ataque foi “um ataque à democracia” mas que esses valores não estão em causa na Grécia. “A democracia, porém, tem o seu próprio escudo e não está ameaçada.”

A polícia foi chamada ao local por volta das 2h30 (00h30 em Lisboa) depois de outras duas estações terem recebido chamadas de aviso, o que motivou a evacuação do local. O explosivo, de fabrico amador, explodiu perto da sede da empresa e fez explodir janelas até ao quinto andar, segundo informações disponíveis na página da SKAI e citadas pelo diário britânico “The Guardian”.

A presidente do Sindicato de Jornalistas, ESIEA, Maria Antoniadou, descreveu um atentado como “um ataque à informação livre, à democracia.” A porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, emitiu um comunicado condenando todos os ataques à liberdade de expressão e de imprensa, frisando que estas são “liberdades fundamentais para a União Europeia”.

“Os danos materiais são vastos em quase todos os pisos, sendo que a maioria dos danos está concentrada nos terceiro e quarto andares, onde ficam os escritórios do nosso pessoal. É desolador. Há tetos que caíram e as janelas estão feitas em pedaços”, lê-se num comunicado do chefe da polícia.

A edição da manhã foi transmitida fora do edifício, perto dos destroços.