Arábia Saudita critica resoluções do Senado americano sobre guerra no Iémen e assassínio de Khashoggi

A Arábia Saudita criticou esta segunda-feira as resoluções do Senado dos EUA para acabar com a ajuda militar americana na guerra liderada por Riade no Iémen e para culpar o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salamn, pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi.

As resoluções de quinta-feira são em grande parte simbólicas e dificilmente se tornarão lei mas sinalizaram ao Presidente Donald Trump o desconforto dos senadores em relação às políticas sauditas.

Em comunicado divulgado pela agência oficial saudita, o Ministério das Relações Exteriores disse: “O reino condena a mais recente posição do Senado dos EUA”. Tal posição “foi construída em alegações falsas”, continua, sublinhando “uma rejeição total de qualquer interferência nos seus assuntos internos”.

É a primeira vez que Congresso concorda em retirar forças dos EUA de conflito militar

“O reino afirmou anteriormente que o assassínio do cidadão saudita Jamal Khashoggi é um crime deplorável que não reflete a política do reino nem as suas instituições, e reafirma a sua rejeição de qualquer tentativa de tirar o caso do caminho da justiça no reino”, concluiu a nota.

A votação de quinta-feira foi a primeira vez que qualquer uma das duas câmaras do Congresso americano concordou em retirar as forças dos EUA de um conflito militar sob a Lei dos Poderes da Guerra de 1973. Alguns senadores do Partido Republicano de Trump aprovaram a resolução ao lado dos democratas por 56-41.

O Senado também aprovou por unanimidade uma resolução que culpa o príncipe herdeiro saudita pelo assassínio do colunista do jornal “The Washington Post” Jamal Khashoggi, a 2 de outubro, e insiste que o reino deve punir os responsáveis.

Democratas esperam por janeiro, quando terão maioria na Câmara dos Representantes

Trump já prometeu vetar as resoluções, sendo improvável que passem na Câmara dos Representantes, que na quarta-feira bloqueou uma votação sobre o assunto. Mas o senador independente Bernie Sanders, que copatrocinou as medidas, disse esperar que as resoluções sejam bem-sucedidas depois de os democratas assumirem formalmente, em janeiro, a maioria na Câmara, na sequência das eleições para o Congresso realizadas em novembro.

A Administração Trump argumenta que o projeto de lei sobre o Iémen prejudicaria o apoio dos EUA à coligação liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes houthis, apoiados pelos iranianos. A Casa Branca lembra ainda os estreitos laços económicos com o reino e, segundo a imprensa americana, o genro e conselheiro presidencial, Jared Kushner, continua próximo do príncipe herdeiro.