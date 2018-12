Alemanha acorda indemnizar sobreviventes do regime nazi levados para a Grã-Bretanha durante a infância

O Governo alemão acordou pagar indemnizações aos sobreviventes do regime nazi, sobretudo judeus, que foram levados para o Reino Unido durante a sua infância.

A Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas Contra a Alemanha disse ter chegado esta segunda-feira a acordo com o Executivo de Angela Merkel sobre indemnizações no valor de 2500 euros.

A medida deverá abranger cerca de mil pessoas que ainda estão vivas e que foram vítimas do chamado “Kindertransport” (transporte de crianças) para a Grã-Bretanha na véspera e no arranque da Segunda Guerra Mundial. “Trata-se de um reconhecimento simbólico do sofrimento que tiveram”, afirmou em comunicado a Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas Contra a Alemanha, que se congratulou com a medida.

“Na maioria dos casos, os pais foram mortos em campos de concentração no Holocausto e têm enormes problemas psicológicos”, sublinhou um dos negociadores do acordo, Greg Schneider, citado pela Associated Press (AP).

O acordo sobre indemnizações foi alcançado numa altura em que se assinala o 80.º aniversário do início do transporte de crianças da Alemanha nazi para a Grã-Bretanha.

Estima-se que 10 mil crianças da Alemanha, Áustria, Checoslováquia e Polónia foram levadas para o Reino Unido durante esse período.