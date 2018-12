Advogado de Trump garante que o Presidente não será interrogado pelo FBI: “Só por cima do meu cadáver”

“Só por cima do meu cadáver”. Foi assim que Rudy Giuliani, advogado de Donald Trump, afastou terminantemente, este domingo, a hipótese de o Presidente americano vir a ser interrogado presencialmente sobre as suspeitas de conluio com a Rússia.

A frase de Giuliani foi dita à Fox News, um dos canais mais favoráveis a Trump, e fez parte de uma série de ataques lançados tanto pelo advogado como pelo próprio Trump através do Twitter e das televisões e dirigidos contra Robert Mueller, o procurador especial que está a investigar as suspeitas de interferência russa nas eleições americanas e o alegado envolvimento do Presidente e da sua equipa. No mesmo programa, Giuliani ironizou sobre as pretensões de Muller no sentido de falar com o Presidente: “Sim, boa sorte!”.

As retiências de Trump e da sua equipa em falar com Mueller – a quem já respondeu, por escrito, no passado – devem-se, justifica Giuliani, aos métodos usados durante os interrogatórios dos procuradores do FBI: “Enojam-me”. Tudo porque o antigo conselheiro para a Segurança Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, já confessou ter contactado com o embaixador russo nos EUA durante o período de transição entre a eleição de Trump e a sua tomada de posse, tendo discutido as sanções impostas por Barack Obama devido, precisamente, à interferência russa nas eleições presidenciais – isto depois de ter, num primeiro momento, mentido sobre esses mesmos contactos. Só que, para Giuliani e Trump, os procuradores colocaram Flynn numa “armadilha do perjúrio” para provocar a sua confissão, supostamente não o informando de que confessar ter mentido a procuradores do FBI seria suficiente para ser condenado a uma pena de prisão.

É por isso que Giuliani diz agora temer que os procuradores, se tiverem oportunidade de se sentar frente a frente com Trump, também o enganem e levem a dizer o que não quer. O advogado do Presidente diz, aliás, que só falta a Trump responder sobre “bilhetes de estacionamento que não pagou em 1986 ou 1987¨, e que por isso não fará sentido permitir que fale com Mueller cara a cara, embora o procurador queira interrogá-lo sobre potencial obstrução da Justiça, nomeadamente quando decidiu despedir James Comey, antigo diretor do FBI. Teoricamente, explica a “Time”, Mueller pode intimar Trump para o fazer falar, mas o Tribunal Supremo nunca foi chamado a decidir sobre um caso destes e é provável que tudo acabe numa guerra em tribunal.

As reações de Giuliani e Trump – que acusou o FBI de ter transformado Flynn num “bufo” – acontecem numa altura em que o cerco à volta do Presidente se aperta. Ainda esta semana, o seu advogado pessoal, Michael Cohen, foi condenado a três anos de prisão depois de ter admitido ter pago a Stormy Daniels, a atriz pornográfica que diz ter tido um caso com Trump, pelo seu silêncio a mando do Presidente – uma informação que Trump nega.