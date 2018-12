Acabou a crise política no Sri Lanka. O novo primeiro-ministro é... o antigo

Dois meses após ter sido destituído do cargo de primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe foi nomeado... para exatamente o mesmo cargo.

Wickremesinghe tomou posse este domingo, numa cerimónia à porta fechada que decorreu no gabinete do Presidente do país, Maithripala Sirisena, o mesmo que o tinha demitido.

A recondução no cargo do primeiro-ministro põe fim a um impasse político que se arrastava desde 26 de outubro, quando o Presidente substituiu o primeiro-ministro na sequência de diferenças pessoais e desacordos políticos.

Então, entrou para o cargo o antigo Presidente Mahinda Rajapaksa que se demitiu este sábado após falhar a obtenção de uma maioria no Parlamento, instituição que o atual Presidente dissolveu, a 11 de novembro, para evitar que se opusesse a estas alterações políticas.

Num post no Twitter, o primeiro-ministro descreveu o seu regresso ao cargo como “uma vitória para as instituições democráticas do Sri Lanka”.

O Presidente Sirisena tem agora de gerir este embaraço já que, publicamente, tinha dito que jamais voltaria a nomear Wickremesinghe.

Após tomar posse, este agradeceu “a todos os que permaneceram firmes na defesa da Constituição e no triunfo da democracia”.

Para a resolução desta crise muito contribuiu uma posição expressa, na quinta-feira, pelo Supremo Tribunal do Sri Lanka que determinou que o Presidente atuou à margem da Constituição quando dissolveu o Parlamento. O tribunal confirmou também que Mahinda Rajapaksa e o seu governo não poderiam exercer funções.