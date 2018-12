Voyager 2 já é a segunda nave espacial humana a sair do Sistema Solar

A sonda da NASA continua operacional, tal como a sua gémea Voyager 1, e entrou no espaço interestelar

Quarenta e um anos depois de ter sido lançada da Terra, a sonda espacial Voyager 2 ultrapassou finalmente o limite do Sistema Solar a uma velocidade de 55.230 km/hora, anunciou esta semana a NASA. Tornou-se, assim, o segundo aparelho fabricado por seres humanos a entrar no chamado espaço interestelar, depois da Voyager 1, também da agência espacial norte-americana, ter conseguido a mesma proeza em 2012.

Mas o que significa uma nave sair do Sistema Solar e tornar-se interestelar? É um conceito astrofísico muito concreto, que quer simplesmente dizer que a nave já não deteta nenhum fluxo de plasma vindo do Sol, através de um sistema de deteção a bordo chamado “Plasma Science Experiment” ou PLS. Aquele fluxo cria a heliosfera, uma bolha gigantesca que envolve todos os planetas do Sistema Solar, e o seu limite é precisamente o limite deste sistema. O plasma é um dos quatro estados físicos da matéria, sendo parecido com um gás, em que uma parte dos seus átomos ou moléculas é ionizada, ou seja, adquire uma carga elétrica positiva ou negativa, ganhando ou perdendo eletrões para formar iões.

Os instrumentos da Voyager 2 enviaram desde 1977 novos dados científicos e fotos muito pormenorizadas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e respetivas luas. E descobriram três novas luas em Júpiter, dois novos anéis em Urano, seis novas luas e um sistema de anéis em Neptuno.

“Trabalhar com a Voyager faz-me sentir um explorador, porque tudo o que vemos transmitido por ela é novo”, afirmou John Richardson, principal investigador do instrumento PLS, do Massachusetts Institute of Technology (MIT). E Ed Stone, cientista do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) também ligado ao projeto da Voyager, constatou que “ainda há muito para aprender sobre a região interestelar imediatamente a seguir à heliopausa”, o limite da helioesfera.

A Voyager 1, que continua operacional, foi lançada também em 1977, mas 16 dias depois da sua gémea Voyager 2. Tinha como objetivo observar Júpiter, Saturno e a sua maior lua, Titã. Mas saiu do Sistema Solar em 2012 num local diferente da heliopausa e sem transmitir dados para a Terra do sistema PLS.

Poderemos chegar um dia aos planetas extrassolares?

Enviar uma nave espacial não tripulada ao planeta extrassolar mais próximo da Terra parece uma tarefa impossível de realizar com base nas tecnologias atuais, ou nas mais prováveis de emergir durante os próximos séculos. No fundo, não passa de um sonho alimentado por filmes e livros de ficção científica. A constelação mais perto de nós, a Alpha Centauri, fica a 4,37 anos-luz da Terra. Tem três estrelas — a Alpha Centauri A, a Alpha Centauri B e a Proxima Centauri — e em 2016 foi anunciada a descoberta de um planeta, o Proxima Centauri b, orbitando a sua estrela numa zona favorável à existência de vida.

Façamos as contas. A luz viaja à velocidade de 300.000 quilómetros por segundo, ou seja, percorre 9,46 biliões de quilómetros por ano e 41,3 biliões em 4,37 anos. Se a Voyager 2 tivesse de fazer esta viagem, precisaria de 84.454 anos para chegar a Alpha Centauri! Existe um projeto ambicioso, o “Breakthrough Starshot”, liderado pelo cientista britânico Stephen Hawking, já falecido, e pelo magnata russo Yuri Milner, que tem como objetivo lançar em 2036 uma pequena nave espacial à vela impulsionada por raios laser até ao planeta Proxima Centauri b, a 15% a 20% da velocidade da luz. Demoraria entre 20 a 30 anos, sendo necessários mais 4,37 anos para recebermos na Terra uma mensagem da nave, caso a viagem fosse bem-sucedida.

Mas não passa de um projeto utópico: apesar de a Starshot ser um quadrado com apenas quatro metros de lado, custaria cinco a dez mil milhões de euros, um valor verdadeiramente astronómico. Superior, por exemplo, ao orçamento anual da Agência Espacial Europeia.