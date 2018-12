Terror não distrai ‘coletes amarelos’

Com a morte de Cherif Chekatt, abatido pela polícia anteontem, às 21 horas, em Estrasburgo, os franceses respiraram de alívio, sobretudo os alsacianos, que não vislumbravam o regresso a uma vida calma durante as 48 horas que o “terrorista do mercado de Natal” andou em fuga. Antes de morrer, o homem que matou três pessoas e feriu 13 ainda abriu fogo contra os agentes da lei numa rua do bairro de Neudorf.

O ataque do islamita — 29 anos, 27 condenações por delitos comuns em França, na Alemanha e na Suíça —, ao início da noite de terça-feira, travou o debate que decorria no país desde o discurso do Presidente francês, na véspera. Emmanuel Macron fez cedências aos ‘coletes amarelos’.