Secretário do Interior de Trump sai até ao fim do ano

Há mais uma baixa na administração Trump. Ryan Zinke, secretário do Interior dos Estados Unidos da América – e responsável pela gestão de pastas relacionadas com o ambiente e a energia – abandonará o cargo até ao fim do ano, anunciou Donald Trump através de um tweet publicado este sábado de manhã.

"O ministro do interior Ryan Zinke deixará a Administração no final do ano, depois de ter cumprido o seu mandato por um período de quase dois anos. Ryan teve grandes conquistas durante este período e quero agradecer-lhe pelo serviço que prestou à nossa nação", escreveu Trump, por entre notícias da imprensa norte-americana que dão conta de pressões da Casa Branca no sentido de Zinke se demitir... ou, em alternativa, ser despedido.

A notícia da demissão não surpreende e está a ser recebida com entusiasmo por ativistas e ambientalistas norte-americanos. Tudo graças a um acumular de escândalos, alguns dos quais resultaram em processos e investigações federais à sua conduta enquanto membro do Governo de Trump.

O mandato com fim precoce de Zinke fica marcado pelas decisões no sentido de retirar proteções a espécies animais protegidas, dar incentivos às empresas de combustíveis fósseis ou de permitir novas explorações de petróleo, desprotegendo alguns dos territórios marcados como património nacional nos Estados Unidos.

Zinke chegou a prestar uma polémica declaração dirigida à Associação de Petróleo e Gás do Louisiana em que garantia: "O nosso Governo devia trabalhar para vocês". Causou controvérsia quando culpou "organizações ambientais terroristas" pelos recentes fogos na Califórnia. Mas, além das declarações polémicas, decisões suas – ou suspeitas de envolvimento seu em decisões do Estado – chegaram mesmo a provocar a abertura de investigações do FBI. Foi o caso quando uma pequena empresa da sua terra-natal (Whitefish, no estado do Montana) ganhou um contrato multimilionário para recuperar a rede elétrica de Porto Rico, destruída pelo furacão Maria, apesar de ter apenas dois funcionários a trabalhar a tempo inteiro e pouca experiência com problemas causados por catástrofes naturais.

O membro da administração destacou-se desde o primeiro dia de trabalho, quando se deslocou até ao seu gabinete montado a cavalo. Desde então primou por algumas opções excêntricas, como a de exibir a sua coleção de facas no seu escritório – até a segurança da Casa Branca lhe ter pedido para guardar o espólio. Mas outros comportamentos foram questionados, incluindo o uso de voos charters para ir assistir a um jogo de hóquei, pago com uma doação no valor de 12.375 dólares (10.900 euros).

As reações às notícias da partida de Zinke multiplicam-se, sobretudo entre grupos ambientalistas. "Os dias de saquear as nossas terras e tornar-se a si e aos seus amigos mais ricos acabaram. Finalmente teve consequências a média de quase uma investigação federal aberta à sua conduta por mês", congratulou-se Nicole Ghio, gestor do programa para combustíveis fósseis Friends of Earth, cita o "The Guadian". O seu substituto será conhecido na próxima semana.