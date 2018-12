Saída da UE acelera saída de May

Theresa May quer dar ao Reino Unido, ou a si própria, uma trégua natalícia. A primeira-ministra não voltará a pedir este ano à Câmara dos Comuns que apoie o acordo com a União Europeia para a saída do seu país. Promete fazê-lo até 21 de janeiro, mas nunca antes de dia 7. O facto é que, embora em Londres se respire a quadra festiva, perto do Parlamento protesta-se, de um lado contra as “promessas vazias” dos apoiantes do ‘Brexit’ — há dias um Pai Natal acossou o ministro do Ambiente, o destacado eurocético Michael Gove —, do outro contra os que travam o processo de saída.

“Vim de propósito de Norfolk”, diz ao Expresso Kate Martin, vestida com a bandeira da UE da cabeça aos pés, enquanto distribui biscoitos. “Fiz Erasmus na Holanda e sei a importância que a Europa tem para nós.” Junta-se a largas dezenas que cantam “Não vai haver ‘Brexit’” e montam luzes a exigir nova consulta popular. Não muito longe, Alfred Orville ergue cartazes a lembrar que “sair é sair”. “Em 1975 votei a favor da adesão, mas na altura disseram-me que era para termos mais comércio, comprar e vender coisas aos países vizinhos, sem restrições. Afinal isto transformou-se num Estado supranacional burocrático”, lastima.