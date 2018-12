Nascem 395 bebés sírios por dia

A guerra na vizinha Síria trouxe 3,6 milhões de refugiados, terrorismo, a grande política e uma revolução demográfica que só agora se começa a sentir. E, pelo menos, 300 mil crianças apátridas.

Quando houve as primeiras manifestações contra Bashar al-Assad na Síria, na longínqua primavera de 2011, nada fazia prever que o país seria palco de uma guerra de grandes proporções. Passados sete anos, o conflito perdura, mesmo que Assad tenha já reconquistado grande parte do território.