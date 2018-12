“Macron demissão”. Primeiros confrontos em Paris

Devido às cedências do Presidente, à ameaça terrorista, à repressão (milhares de detenções nos quatro últimos sábados), e às divisões entre moderados e radicais no seio do movimento, vêem-se hoje menos “coletes amarelos” nas ruas de Paris do que nos anteriores protestos.

A presença das forças de segurança em Paris, da polícia e da gendarmeria, é impressionante. Revistam toda as pessoas que as encontram no seu trajeto e identificam-nas. Mesmo os jornalistas são revistados e o seu nome é registado num caderno, como aconteceu comigo na praça da Bastilha, há alguns minutos.

A tensão é grande na zona dos Campos Elísios, sobretudo na área do bairro número 16, o mais chique, mais caro e conservador da capital francesa, onde se verificava às 11h45 locais (menos uma hora em Portugal), um face a face entre centenas de manifestantes e polícias. Os primeiros confrontos e os primeiros gases lacrimogéneos do dia foram disparados no chamado“16ème”, muito perto do quarteirão onde viveu José Sócrates durante uma parte da sua estadia em Paris.

Os “coletes” dirigiram-se para esse bairro porque foram impedidos pela polícia de se juntar a uma outra concentração na praça da Ópera, onde estavam reunidas centenas de manifestantes que, ora cantavam o Hino francês, ora gritavam “Macron demissão”.

A tensão subia ao fim da manhã também nesta zona de Paris, entre a Ópera Garnier e a estação de caminhos de ferro de Saint-Lazare (bairro número 8).

A França vive hoje o Ato V, o quinto sábado consecutivo de manifestações, da revolta dos “coletes amarelos”, com concentrações e manifestações em todo o país.

Depois das cedências do Presidente, na segunda-feira, e do atentado terrorista em Estrasburgo, na terça-feira, o Governo pediu tréguas aos “coletes”. “A polícia está cansada”, disse o porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux.

Os “coletes” continuam a pedir aumentos das pensões de reforma e dos salários mais baixos. “O que Macron nos deu foram apenas migalhas”, diz um manifestante. “Macron, atenção, os Robin dos bosques estão a chegar!”, grita-se nas ruas de Paris.