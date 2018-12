"Eu sei cortar", disse um dos assassinos de Jamal Khashoggi

"Eu sei cortar bem". Esta a frase que se ouve a certa altura na gravação do assassinato de Jamal Khashoggi, segundo foi agora revelado pelo presidente turco. Numa declaração pública feita esta sexta-feira, Recep Erdogan desvendou mais uma parte da gravação que 'prova que o jornalista exilado foi mesmo estrangulado e desmembrado no consulado saudita em Istambul, onde tinha ido buscar um documento de que precisava para se voltar a casar.

Desde que Khashoggi foi morto em outubro, o presidente turco, que era seu amigo pessoal, tem feito libertar informação regularmente, com o claro objetivo de embaraçar o principe Muhamad Bin Salman, um seu rival regional que é tido como o verdadeiro poder na Arábia Saudita.