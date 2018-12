A líder que vai ter de voltar a unir a CDU

Merkel escolheu-a!”, diz Hildegard Bentele enquanto levanta os dois braços para a frente, num gesto rápido. É a sua forma de enfatizar a certeza com que julga necessário afirmar que a chanceler alemã se disponibilizou a preparar a sua sucessão. Cabeça de lista às eleições europeias pela União Democrata Cristã (CDU) em Berlim, Bentele nem tenta disfarçar a admiração que tem pela chanceler que moldou a Alemanha ao longo dos últimos 13 anos.

Da mesma maneira, não mascara o entusiasmo pelo facto de a liderança do seu partido ter passado de uma mulher para outra, mantendo à distância o grupo “dos rapazes”, os machos-alfa da velha guarda que Merkel eliminou um a um e que se preparavam agora, de bom grado, para levar o grande partido do centro-direita alemão de volta ao trilho mais conservador.