Venezuela. ONU prevê que 5,3 milhões terão abandonado o país até final de 2019

A ONU lançou nesta sexta-feira o primeiro apelo para doações face ao crescente fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos, estimando que, devido à crise, 5,3 milhões de cidadãos da Venezuela deixarão o país até finais de 2019. O número faz parte do Plano Regional de Resposta para os Refugiados e Migrantes (RMRP, na sigla em inglês), elaborado pela ONU para a América Latina e apresentado hoje em Genebra.

Num comunicado publicado no seu portal na Internet, a ONU explica que o RMRP "é um plano operacional, com estratégia e coordenação, que visa responder às necessidades dos venezuelanos que estão em movimento e que assegura a sua inclusão social e económica nas comunidades que os recebem".

O RMRP centra-se em quatro áreas principais: assistência de emergência direta, proteção, integração económico-social, cultural e de capacitação nos países de acolhimento. O plano, que não prevê que os venezuelanos regressem ao seu país, "a curto e médio prazo", será dirigido pela Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), que contam, no terreno, com a cooperação de 95 organizações, em 16 países.

Segundo Eduardo Stein, representante especial conjunto do ACNUR e da OIM para os refugiados e migrantes venezuelanos, a crítica situação daqueles cidadãos "tem sido agravada pela falta de meios de subsistência, que expõe refugiados e migrantes a todos os tipos de exploração".

O documento precisa que durante anos os venezuelanos têm abandonado o sue país, mas que "esses movimentos aumentaram em 2017 e se aceleraram ainda mais em 2018". "Em 2018, segundo estimativas disponíveis, 5.500 pessoas em média saem diariamente do país", precisa.

Para a ONU a solidariedade dos países da América Latina tem sido exemplar, sendo agora "vital estabilizar a grave situação humanitária que afeta milhões de venezuelanos na busca de proteção e abrigo em todo o continente".

"Os requisitos de fundos do RMRP para 2019 ascendem a 738 milhões de dólares (653 milhões de euros)", para atender "2,7 milhões de pessoas em 16 países, dos quais 2,2 milhões são da Venezuela e outros 500.000 membros das comunidades anfitriãs".

Dados anteriores divulgados pela ONU davam conta de que pelo menos 2,3 milhões de venezuelanos migraram principalmente para a vizinha Colômbia.

No entanto, o Brasil, o Equador, o Peru, o Chile e a Argentina foram também destinos preferidos por venezuelanos, enquanto outros em menor número optaram pelo México e países da América Central e das Caraíbas.