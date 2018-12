Supremo do Brasil ordena detenção de ex-militante italiano de extrema-esquerda

O Supremo Tribunal do Brasil (STF) ordenou esta quinta-feira a detenção do antigo militante de extrema-esquerda Cesare Battisti, condenado em Itália a prisão perpétua por quatro homicídios. A decisão vai ao encontro do pedido de extradição das autoridades italianas.

Os crimes foram cometidos na década de 1970, quando Battisti fazia parte da organização Proletários Armados pelo Comunismo. Depois de se evadir de uma prisão italiana em 1981, o ex-militante fugiu para o México. A partir de 1990, viveu em França, onde o então Presidente François Mitterrand recusou a extradição.

O italiano chegou ao Brasil em 2004. Em novembro de 2009, o plenário do STF autorizou a extradição pedida por Itália. No entanto, no último dia do seu mandato, a 31 de dezembro de 2010, o então Presidente Lula da Silva negou a extradição e autorizou Battisti a permanecer no Brasil.

Evitar risco de fuga e garantir eventual extradição

Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, o juiz Luiz Fux determinou que a Interpol prenda Battisti, que atualmente vive em Cananéia, no estado de São Paulo. O juiz justificou a decisão com o pedido do procurador-geral de deter Battisti “para evitar o risco de fuga e garantir a sua eventual extradição”.

Na decisão, o juiz entendeu que, como o STF tinha determinado que Battisti fosse extraditado, o asilo pode ser revisto por outro Presidente da República. O atual Presidente Michel Temer e o Presidente eleito Jair Bolsonaro, que toma posse em janeiro, já demonstraram a intenção de extraditar Cesare Battisti. O italiano teve um filho com uma brasileira.