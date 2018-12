Prisão perpétua para o homem que disse à polícia estar “cansado de comer carne humana”

É uma história arrepiante e que chocou a África do Sul. Um curandeiro tradicional e um outro homem, seu "cliente", terão matado e consumido partes do corpo de uma mulher. O ritual serviria para agradar aos "antepassados" na esperança que estes lhes enviassem "boa sorte"

Há cerca de um ano, um grupo de polícias na esquadra da cidade de Pietermaritzburg, na África do Sul, deparou-se com uma confissão, no mínimo, mórbida. Um homem dizia-se “cansado de comer carne humana”. A própria polícia, de início, achou que o homem, identificado como Nino Mbatha e curandeiro tradicional de profissão, estava a mentir - mas não estava.

Para começar, tinha chegado à esquadra com um saco de plástico que continha partes de membros humanos, e em sua casa, onde de seguida conduziu os agentes, havia outras, conta a CNN.

O “caso dos canibais”, como é conhecido na África do Sul, chocou o país e esta quinta-feira teve finalmente um desfecho: Mbatha, de 33 anos, e um outro homem, Lungisani Magubane, de 32, foram condenados a prisão perpétua. Apesar de ter ido à polícia pelo seu próprio pé admitir que consumia carne humana, Mbatha negou as acusações, tal como Magubane.

De acordo com a acusão, à qual a CNN teve acesso, Magubane para um cerimonial de “muti” - um tipo de medicina tradicional - para melhorar a sua “sorte na vida”. Mbatha disse então ao seu cliente que precisavam de encontrar uma mulher ou uma criança porque os “antepassados requerem que haja sangue derramado”.

O juíz do tribunal de Pietermaritzburg, Peter Olsen, condenou os dois homens pelo homicídio de Zanele Hlatshwayo, dizendo que ambos eram culpados do “mais hediondo dos crimes”. Natasha Ramkissoon-Kara, porta-voz da Procuradoria, disse à CNN que Mbatha negou ter consumido carne humana e, por isso, o juiz julgou-o por homicídio. Estar na posse de carne humana é um crime mas não há uma lei que criminalize o canibalismo diretamente.

Os procuradores acreditam que a mulher, de 25 anos, foi desmembrada e o seu corpo utilizado em rituais de “medicina tradicional”.