Papa defende criação de “redes” de ajuda para refugiados

O papa Francisco afirmou esta sexta-feira no Vaticano que o Natal deste ano, em particular, deve conduzir a uma reflexão sobre a situação dos refugiados.

Francisco, que intervinha numa receção aos organizadores e participantes do tradicional concerto natalício do Vaticano, destacou a importância da reflexão sobre os "homens, mulheres e crianças do nosso tempo, migrantes e refugiados, caminhando para escapar às guerras, às misérias causadas pela injustiça social e às mudanças climáticas".

"Para deixar tudo - casa, parentes, pátria e enfrentar o desconhecido, devem ter sofrido uma situação muito grave!", afirmou Francisco.

A receita do concerto de Natal do Vaticano destina-se a projetos de educação para crianças refugiadas no Uganda e no Iraque.

O chefe da Igreja Católica apelou a "uma maior coordenação e ações mais organizadas" e defendeu a criação de "redes" de ajuda.

"A criação de redes de ajuda e da educação é uma solução válida para abrir as portas dos campos de refugiados e permitir que os jovens migrantes ingressem novas sociedades, encontrando solidariedade e generosidade e promovendo de seguida estes valores", acrescentou.