Menina de sete anos da Guatemala morre de desidratação e exaustão sob custódia dos EUA

Uma menina de sete anos da Guatemala morreu de desidratação e exaustão na semana passada depois de ter ficado sob custódia do serviço aduaneiro e de proteção fronteiriça dos Estados Unidos. Segundo a agência, que divulgou a informação esta quinta-feira, a menina cruzou ilegalmente a fronteira entre o México e os EUA com o pai e um grande grupo de migrantes.

A menina e o pai foram detidos no dia 6 de dezembro pelas 22h a sul de Lordsburg, Novo México, como parte de um grupo de 163 pessoas que abordaram os agentes norte-americanos para se entregarem, de acordo com os registos da agência a que o jornal “The Washington Post” teve acesso.

“Vários dias sem comer nem beber”

Mais de oito horas depois, às 6h25, a criança começou a ter convulsões. Uma equipa de emergência, que chegou logo depois, mediu-lhe a temperatura, que chegava quase aos 41ºC, e, segundo um comunicado do serviço de fronteira, a menina terá passado “vários dias sem comer nem beber”.

Depois de um voo de helicóptero para o hospital Providence Children, em El Paso, a menina entrou em paragem cardíaca e foi reanimada. “No entanto, a criança não recuperou e morreu no hospital menos de 24 horas depois de dar entrada”, informou ainda o serviço de fronteira, que não divulgou o nome da menina nem do seu pai.

O pai continua em El Paso a aguardar uma reunião com as autoridades consulares guatemaltecas, acrescenta a agência norte-americana, que está a investigar o caso para apurar se as medidas apropriadas foram seguidas.

Cerca de 7500 migrantes à espera na fronteira

Nas últimas semanas, cerca de 7500 migrantes chegaram à fronteira dos EUA a partir da América Central, dizendo fugir da perseguição, pobreza e violência nos seus países de origem, que são maioritariamente a Guatemala, as Honduras e El Salvador. Muitos afirmam ter como objetivo instalar-se nos Estados Unidos, apesar das advertências das autoridades norte-americanas de que qualquer um que entrasse no país ilegalmente enfrentaria a prisão, condenação e deportação.

No mês passado, agentes da fronteira dos EUA usaram gás lacrimogéneo contra uma multidão de pessoas, incluindo crianças, que tentavam atravessar a fronteira. Os agentes disseram que foram agredidos e atingidos com pedras.