John Bolton ataca “práticas predatórias” da Rússia e China na visão dos EUA para África

A visão dos EUA para o continente africano é de “independência, autossuficiência e crescimento” e não de “dependência, dominação e endividamento”. Quem o defende é o conselheiro norte-americano de segurança nacional, John Bolton, que esta quinta-feira revelou o plano do Presidente Donald Trump para África.

O plano consiste em contrariar a influência chinesa e russa na região e garantir que o dinheiro dos contribuintes americanos seja gasto de uma forma responsável, contemplando ainda uma redução do envolvimento dos Estados Unidos nas missões da ONU de manutenção de paz.

“Esta estratégia é o resultado de um intenso processo que envolve várias agências e reflete os princípios centrais da doutrina do Presidente Trump para a política externa. É importante ressaltar que a estratégia permanece fiel à promessa central da campanha de colocar os interesses do povo americano em primeiro lugar, tanto em casa como no exterior”, disse Bolton na Heritage Foundation, em Washington.

Cada dólar de ajuda vai contar na nova estratégia

Ao abrigo da “nova abordagem”, “todas as decisões que tomamos, todas as políticas que adotamos e cada dólar de ajuda que gastamos irão aprofundar as prioridades dos EUA na região”, acrescentou o conselheiro de segurança nacional.

A estratégia da Administração Trump parece apoiar-se fortemente na promessa de que os Estados Unidos conseguirão promover os laços comerciais com os países da região, expondo o que Bolton apelida de “práticas predatórias seguidas pela Rússia e pela China”, refere a CNN.

“Grandes potências concorrentes, como a China e a Rússia, estão a expandir rapidamente a sua influência financeira e política em toda a África. Estão deliberada e agressivamente a direcionar os seus investimentos para obterem uma vantagem competitiva sobre os Estados Unidos”, acusou Bolton.

Países devem assumir paz e segurança na sua própria vizinhança, defende Bolton

O responsável promete ajudar a preparar os países africanos a enfrentar ameaças de segurança como o terrorismo e a violência de milícias, concentrando os esforços económicos “nos governos africanos que atuam como parceiros estratégicos e que se estão a esforçar por melhorar a governação e práticas comerciais transparentes”. “O nosso objetivo é que os países da região assumam a paz e a segurança na sua própria vizinhança”, concluiu.

No mês passado, a CNN noticiou a aprovação pelo Pentágono de um plano há muito esperado para reduzir o número de tropas norte-americanas em missões de contraterrorismo em África nos próximos três anos. O plano foi aprovado apesar dos alertas feitos no ano passado por altos comandantes militares dos EUA de que a ameaça terrorista em muitos países africanos está a aumentar, particularmente na África Ocidental.