Daesh perde o controlo da última cidade síria que dominava mas pode estar a reagrupar-se

O Daesh foi expulso do último território urbano que ocupava na Síria, depois de intensos combates com as guerrilhas curdas, as YPG. Os terroristas retiraram-se para as zonas rurais que envolvem a cidade de Hajin, na margem oeste do Rio Eufrátes, e ainda não se sabe o paradeiro do fundador do grupo terrorista, Abu Bakr al-Baghdadi.

Os curdos foram ajudados nesta operação pelos Estados Unidos que também estão envolvidos na luta contra o Daesh no Iraque e na Síria e bombardearam a cidade para permitir a entrada das YPG. Esta luta dura há cerca de meia década mas nos últimos meses as operações têm estado estagnadas por causa da Guerra da Síria.

Além disso, os Estados Unidos e a Turquia, aliados na NATO e na luta contra o Daesh, não se entendem quanto a que forças apoiar nesse combate. Os turcos veem os curdos como inimigos, um povo sem Estado que quer consolidar influência nas zonas onde habita até o conseguir e opõem-se ao apoio militar prestado pelos Estados Unidos a estas milícias.

Ainda esta sexta-feira, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, falaram ao telefone na tentativa de encontrarem uma solução para o impasse na Síria e Erdogan não deixou de pedir atenção dos Estados Unidos para a questão do nacionalismo curdo.

Erdogan e Trump "chegaram a acordo para assegurar uma cooperação mais eficaz em relação à Síria", indicaram fontes da presidência turca. Erdogan anunciou na quarta-feira o lançamento "nos próximos dias" de uma operação militar visando as posições das milícias curdas das Unidades de Proteção Popular.

A retirada das forças terroristas não é ainda tida como certa, e alguns analistas militares que falaram ao diário britânico “The Guardian” avisam que o Daesh pode estar a tentar reagrupar esforços para uma nova investida.

Os Estados Unidos têm tentado convencer os líderes turcos a enviar membros experientes das suas forças militares para combater este contingente do Daesh, formado por cerca de 2,500 terroristas, e que se tem revelado particularmente resistente. O responsável norte-americano destacado para a luta contra o Daesh, Brett McGurk, disse esta semana que quase todos os membros do grupo em Hajin estão na posse de um colete com explosivos.

Hajin, na província de Deir Ez-Zor, tornou-se, em 2017, a “capital” do califado do Daesh uma vez que quase todo o financiamento vinha do aproveitamento das reservas petrolíferas da zona.

Fontes das secretas iraquianas citadas pelo “The Guardian” dizem que o líder dos terroristas tem estado em Hajin nos últimos tempos e não perto de Anbar, no Iraque, como chegou a ser noticiado.