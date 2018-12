Conselho Europeu. Conclusões para inglês ver enquanto se prepara o plano B de não-acordo

O primeiro parágrafo das conclusões da reunião dos 27 líderes europeus não podia ser mais claro: "a União subscreve este acordo e tenciona avançar com a sua ratificação" e "o acordo não está aberto à renegociação". Um recado repetido pela enésima vez para os que em Londres ainda insistem na ideia de mexer no texto jurídico do Brexit. O documento está fechado.

"Não queremos que haja no Reino Unido a ideia de que poderá haver uma renegociação seja de que género for", afirmou o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na conferência de imprensa final, acrescentando em seguida que é "cristalino" que "não haverá novas obrigações juridicamente vinculativas para a União Europeia".

Quanto muito, os líderes estão disponíveis a fazer "clarificações" sobre o que está no acordo e que inquieta muitos deputados britânicos, nomeadamente a questão polémica do mecanismo de contingência desenhado para evitar que haja uma fronteira física entre as duas Irlandas, caso até ao final do período de transição, a UE e o Reino Unido não consigam fechar um acordo comercial de parceria que assegure a questão da fronteira.

Nas conclusões da reunião a 27, os líderes reiteram que querem "estabelecer com o Reino Unido uma parceria o mais estreita possível no futuro" e que estão determinados a trabalhar para que isso seja uma realidade até "31 de dezembro de 2020", de forma a que "não tenha de ser acionada a solução de último recurso". Dizem-se ainda prontos a começar os preparativos a seguir à assinatura do Acordo de Saída, "para assegurar que as negociações possam ter início o mais rapidamente possível após a saída do Reino Unido" marcada para 29 de março.

Mas não só as palavras não deverão ser suficientes para convencer os deputados mais céticos, como os próprios líderes europeus não saem convencidos dessa possibilidade. De acordo com fontes europeias, a reunião terminou sem clareza, e ficaram muitas dúvidas em relação ao que Theresa May pretende exatamente para além de ganhar tempo.

"Gostaríamos que nas próximas semanas, os nossos amigos britânicos nos dissessem o que querem, porque encontramo-nos num debate nebuloso, impreciso e gostaria que este ponto ficasse claro", atirou ainda Jean-Claude Juncker sem rodeios.

Ninguém quer que o Reino Unido saia sem um acordo, porque isso implicaria uma saída caótica, sem período de transição e sem garantias para os cidadãos e empresas. Mas evitar esse cenário depende também dos britânicos e não deve ser excluído. Nesse sentido, os 27 discutiram esta quinta-feira os planos de contingência para minimizar, ou pelo menos, preparar um cenário de não-acordo.

Na próxima semana, a 19 de dezembro, a Comissão Europeia vai publicar "todas as informações úteis que dizem respeito à preparação de um não-acordo", fez também saber o presidente do executivo comunitário. Bruxelas tem estado a publicar documentos neste sentido e agora deverá acelerar esse processo. É mais uma forma de pressionar Londres a tomar uma decisão.

Na manga dos 27 poderá, ainda, ter ficado uma última cartada, que poderão jogar em janeiro, mais em cima da votação do acordo do Brexit no Parlamento britânico. Segundo fontes europeias e diplomáticas, poderá passar por uma declaração interpretativa do texto já fechado - e da questão do mecanismo de último recurso para as Irlandas - mas são muitas as dúvidas do valor jurídico que possa vir a ter e do efeito persuasivo sobre os deputados britânicos.