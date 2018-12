Agência da ONU alerta para ‘Uberização’ do comércio de cocaína

Um aumento no fornecimento de cocaína pura para a Europa levou a um crescimento dos homicídios relacionados com o consumo e tráfico de drogas. Esta é uma das conclusões do relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência publicado esta quinta-feira.

O documento da agência da União Europeia, com sede em Lisboa, alerta que novos gangues criminosos ganham força num mercado anteriormente dominado pela máfia. Os gangues, provenientes, por exemplo, de Marrocos e dos Balcãs, estabelecem as suas próprias linhas de contrabando diretamente a partir dos produtores. O número crescente destes grupos de criminosos está relacionado com a produção extra de cocaína da América Latina, especialmente do maior produtor, a Colômbia.

Segundo o relatório, “a fragmentação do comércio de cocaína na Europa parece ter resultado numa maior competição entre gangues criminosos por territórios nacionais e transfronteiriços no fornecimento de cocaína e no retalho”.

Entrega rápida em qualquer lugar e a qualquer hora

O surgimento de mais gangues introduziu também novos métodos de marketing e de transporte. Exemplo disso são os correios que enviam a cocaína a consumidores que contactam centrais telefónicas especiais e dedicadas. Esses serviços de correio existem no Reino Unido, em França e na Bélgica, países onde os compradores entram em contacto com centrais localizadas em Espanha ou nos Balcãs Ocidentais, adianta o documento.

“Estes novos métodos, que refletem uma ‘Uberização’ do comércio da cocaína, são sinais claros de um mercado competitivo no qual os vendedores precisam de promover serviços adicionais além do próprio produto, como a entrega rápida em qualquer lugar e a qualquer hora”, sintetiza.

Novas rotas através de grandes portos

Nos últimos anos, a crescente oferta coincidiu com mudanças nas rotas tradicionais de contrabando da Península Ibérica para grandes portos na Bélgica, França e Alemanha. O porto de Antuérpia é atualmente o maior ponto de entrada na Europa, com 41 toneladas de cocaína apreendidas em 2017. No ano anterior, foram apreendidas quase 71 toneladas em toda a Europa.

O relatório alerta que as novas rotas de contrabando através dos portos “podem representar apenas a ponta do icebergue, uma vez que outras rotas e modos de tráfico, como a aviação privada, podem simplesmente passar despercebidas”.